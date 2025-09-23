Cuba se repone a un inicio incierto y vence a Argentina en el Campeonato Panamericano de béisbol

El equipo Cuba tras el triunfo ante Argentina en el Campeonato Panamericano de béisbol.

Las atletas comandadas por Jorge Luis Pimienta enfrentarán este martes a Nicaragua, que suma dos derrotas ante Venezuela y México

La Habana/Luego de un primer partido desastroso, Cuba ganó su segundo juego en el Campeonato Panamericano de béisbol femenino, que otorgará tres boletos para la Copa Mundial en 2026. El equipo se impuso este lunes “con garra y buen ritmo” 7-2 a Argentina, destacó el medio oficialista Cubadebate.

El entrenador camagüeyano Jorge Luis Pimienta no podía permitirse un segundo traspié consecutivo, después de un debut caótico ante el anfitrión, Venezuela, que sacudió al plantel cubano con un 11-0 el sábado pasado.

Ante Argentina, el manager se vio obligado a mover a su equipo y sustituyó a Adriana Carrazana tras permitir dos carreras. Sin embargo, pese a la incorporación de Alien García, no fue hasta el quinto inning (entrada) que las cubanas reaccionaron.

“Eleyenni Estupiñán igualó el marcador con un batazo dentro del cuadro y Libia Elvira Duarte puso la ventaja con un elevado de sacrificio” en el Estadio Jorge Luis Carneiro, de la Guaira, resumieron medios oficialistas.

Este martes Cua enfrenta a Nicaragua, que suma dos derrotas consecutivas en el evento que tiene lugar en Venezuela. / Jit

Pimienta comanda a un equipo del que la secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas, Teresa Amarelle Boué, dijo que son “reflejo de cómo las mujeres cubanas nos hemos ganado el derecho a decidir”. La funcionaria recordó que en este deporte se han conseguido siete participaciones mundialistas.

Cuba, novena en el ránking mundial, enfrenta este martes a Nicaragua, que viene de perder ante Venezuela (4-0) y México (11-1). El miércoles la Isla será rival del conjunto azteca.

El manager mantendrá para este compromiso a su base: Libia Duarte, capitana del equipo, escoltada por Yessica Herrera y Elianny Estupiñán.

El mejor resultado internacional de Cuba en el béisbol femenino es la medalla de bronce que conquistó en el primer Campeonato Panamericano de Béisbol Femenino que tuvo lugar en Venezuela en 2009, hace 16 años.

De acuerdo con datos de la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol, las mujeres comenzaron a practicar béisbol en Cuba en la década de 1940. El organismo señala a Mirta Marrero y Luisa Gallego como parte de un equipo llamado Las Águilas. En esa época, “Pioneers fundó un organismo rector del béisbol femenino (Organización Deportiva de Béisbol Femenino) en 1947, pero la organización ya no existe”.