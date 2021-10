La cubana Thalía Cervantes logra una victoria en el Campeonato de Ajedrez de EE UU

La actuación de los tres cubanos en el Campeonato de Ajedrez de Estados Unidos, que tiene lugar del 6 al 19 de octubre en San Luis (Missouri), aunque discreta por el momento, suma varias alegrías.

En la parte femenina, este viernes, durante la tercera ronda de la competencia, la Gran Maestra Thalía Cervantes logró su primera victoria al derrotar a la rumana estadounidense Sabina-Francesca Foisor en 83 movimientos.

Cervantes, que abandonó la Isla con su familia en 2014, acumula 2.175 puntos de Elo y se posicionó en el segundo puesto con dos rayas, posición que comparte junto a Carissa Yip, Ashritha Eswaran y Irina Krush. A solo medio punto de las cuatro ajedrecistas está la líder, Katerina Nemcova, quien posee la única puntuación perfecta de cada sección después de vencer a Sabina Foisor.

En las jornadas anteriores, Cervantes, de 19 años, había empatado con las Maestras Internacionales Carissa Yip y Anna Zatonskih.

Este viernes, los Grandes Maestros Leinier Domínguez (2760) y Lázaro Bruzón (2645) se enfrentaron en un duelo sin muchas novedades que concluyó en empate.

"Es complejo pues a la vez estoy cursando la carrera de Finanzas. Por ese motivo en los últimos tiempos no he estado muy activo. Me siento muy contento por esta oportunidad"

La partida tuvo su punto de definición poco después de la jugada 20, cuando Domínguez, que entregó uno de sus caballos por un peón minutos antes, quedó con una pieza de menos ante Bruzón, pero con tres peones de ventaja, reseñó Play Off Magazine.

La revista deportiva indicó que Domínguez se dedicó a repetir el jaque al rey blanco con su dama y tras otras jugadas, hicieron tablas a la altura del movimiento 27. Ray Robson, Wesley So, Sam Sevian y Fabiano Caruana comandan el campeonato con dos unidades cada uno, seguido de un pelotón en el cual marchan los cubanos con 1.5 unidades.

Bruzón dijo a ADN Cuba que asumió la competencia como "un reto importante" "donde la nómina de los jugadores es bien fuerte". "Es complejo pues a la vez estoy cursando la carrera de Finanzas. Por ese motivo en los últimos tiempos no he estado muy activo. Me siento muy contento por esta oportunidad", agregó.

Por su parte, Domínguez, que quedó en cuarto puesto en la edición de 2020 del Campeonato, todavía celebra su corona en la modalidad 960 del prestigioso torneo Champions Showdown, que se desarrolló el mes pasado en San Luis. En la competencia tuvo que verse cara a cara con algunos de los mejores jugadores en la disciplina a nivel mundial.

Este año, los 12 jugadores masculinos del Campeonato de Ajedrez de EE UU lucharán por 194.000 dólares en premios mientras que las competidoras se disputan 100.000.

