La cubana Cecil Aldana, líder goleadora del fútbol femenino ecuatoriano

La Habana/La futbolista cubana Cecil Aldana Tamayo deslumbró en la edición 2025 de la Superliga Ecuatoriana al finalizar como su máxima goleadora y subcampeona al servicio del conjunto Guerreras Albas de Liga de Quito.

Durante el tramo regular del torneo, Cecil había guiado a su escuadra para que esta finalizara en el segundo puesto con 17 victorias en 22 partidos. Así, las Guerreras Albas clasificaron a la semifinal en la que se impusieron en ida y vuelta con marcadores de 2-0 y 3-0 respectivamente. Aldana anotó cuatro goles sumando ambos partidos para guiar a la institución a la primera final nacional de su historia en la rama femenil. Ya por la discusión del título, las de Liga sucumbieron ante las Dragonas de Independiente del Valle con derrota de 0-2 y empate de 1-1.

Los 29 goles de Aldana en la Superliga 2025 le valieron la condición de máxima artillera del torneo. Esa misma cantidad había sumado la delantera cubana para Guerreras Albas en sus dos campañas anteriores de Superliga, 12 en 2023 y 17 en 2024. En total, 58 anotaciones después de tres años en el circuito liguero ecuatoriano. Un panorama interesante para la jugadora de apenas 22 años, originaria de Bayamo (Granma), quien llegó a Ecuador hace tres años y, según fuentes cercanas, cerró contrato en su club y escuchará ofertas.

La también internacional con la Selección Cubana desde la categoría Sub 17 se caracteriza por ser una atacante técnicamente exquisita, de olfato goleador extraordinario. Buena para definir de cara al arco con ambas piernas, y también con la cabeza. Ningún otro jugador nacido en Cuba que se dedique al fútbol profesional es tan dominante en su liga.