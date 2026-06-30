La cubana Daily Cooper conquista la medalla de oro en Medellín con récord personal

La Habana/Daily Cooper paró el domingo el cronómetro en 1:56.10 en la prueba de 800 metros planos como parte del Campeonato Panamericano de Atletismo de Medellín 2026, en Colombia. La velocista no sólo conquistó el oro, también mejoró su récord personal de 1:58.03, conseguido semanas atrás en Moscú. El resultado “la consolida como una de las figuras más destacadas del atletismo cubano actual”, destacó el medio oficialista Cubadebate.

“Una actuación extraordinaria que confirma a Daily Cooper como una de las grandes figuras del atletismo cubano en la actualidad”, publicó la emisora CMKO Radio Angulo. Cooper se impuso a la estadounidense Meghan Hunter (1:58.93), y la canadiense Maeliss Trapeau (1:59.54).

Sin embargo, la camagüeyana, de 24 años, que deslumbró en la pista del Estadio Alfonso Galvis Duque, pide a las autoridades deportivas más “competencias de nivel”, regidas por World Athletics. Su siguiente reto son los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebrarán en Santo Domingo, República Dominicana, del 24 de julio al 8 de agosto próximo. Aunque el objetivo principal de la atleta es ser parte de los competidores en World Athletics Ultimate Championship que tendrán lugar en Budapest, Hungría en septiembre.

“No sé qué oportunidad habrá”, dijo al final de su intervención en Medellín. “Necesito cinco competencias de nivel. Con la marca de 1:56.10 no sé qué puertas se me puedan abrir, que sería mi principal objetivo y si no, pues sería otra experiencia”.

Su siguiente reto son los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebrarán en Santo Domingo, República Dominicana, del 24 de julio al 8 de agosto próximo

El medio especializado Deporcuba dio la razón a la exigencia de Cooper y explicó que pese a que la cubana “en este momento posee la sexta mejor marca del mundo” y la coloca en la élite mundial, en el Ranking del Año, “lo paradójico es que aparece en el lugar 56 de la clasificación”.

“¿La razón? No basta con correr rápido... El sistema premia la participación en competencias de alto nivel, justamente lo que Daily reclama… Si una atleta ya demostró que puede competir con las mejores del mundo, la pregunta es inevitable: ¿Qué hace falta para darle las oportunidades que merece?”.

Cooper aseguró en entrevista con Tele Medellín: “El atletismo para mí siempre ha sido como volar en el aire” y recordó que su madre siempre le decía: “Tú tienes alas para volar”, aunque siempre se la vivía en el piso y cayéndose. “Tú tienes aires de grandeza y lo puedes lograr en el atletismo”, le insistía.

Con la medalla de oro de Cooper, la reducida delegación de seis atletas cubanos, conquistó cuatro preseas. Dianelis Delís en lanzamiento de bala y Anisleidis Ochoa en 5000 metros subieron al primer lugar del podio. En tanto, Juan Carley Vázquéz logró el segundo peldaño en lanzamiento de bala.