La triplista Davisleydi Velazco, marginada por Cuba, conquista el oro en la Liga de Diamante

Su compatriota, Leyanis Pérez se queda con el bronce; Saly Sarr se lleva la plata

La Habana/Davisleydi Velazco dejó ver este miércoles su poderío en la Liga de Diamante 2026, en Oslo. La atleta desdeñada por la Federación Cubana de Atletismo (FCA) conquistó el oro con una marca de 14,85 metros. La senegalesa Saly Sarr con un récord personal, logró la plata con 14,75 metros, mientras que la también cubana Leyanis Pérez completó el podio con 14,60.

“Esta es una victoria no solo deportiva, sino también emocional. Todo lo vivido ha valido la pena y apenas estamos comenzando”, señaló Velazco al final del evento. “Seguimos construyendo el camino paso a paso, ladrillo a ladrillo, con fe, disciplina y constancia”.

La revista Olympics destacó sobre su actuación: “No es un triunfo más en su carrera, sino también una muestra de sus intenciones: después de un tiempo en pausa en su carrera a nivel competitivo, Velazco, que fue medallista de bronce en el Mundial sub-20 de 2018, está de vuelta entre las mejores”.

Velazco, que fue medallista de bronce en el Mundial sub-20 de 2018, está de vuelta entre las mejores", destacó la revista 'Olympics'

Velazco, precisó el medio especializado Deporcuba, “encontró la marca ganadora desde su primer intento y luego respaldó su excelente actuación con otros saltos de 14,57 m y 14,76 m, suficientes para dominar una competición de gran calidad”.

La justa, según Olympics, “prometía ser un mano a mano entre la vigente campeona del mundo en salto triple, Leyanis Pérez, y la vigente campeona olímpica en la disciplina, Thea Lafond”. No fue así.

Velazco sigue arrojando resultados y haciendo ver a las autoridades deportivas de la Isla que su salida era para mejorar. La FCA sigue sin perdonarle que en 2023 abandonara la Isla. En septiembre pasado fue marginada del listado final de 17 competidores de la Isla para el Mundial de Atletismo de Tokio 2025.

A inicios de junio, Velazco destrozó la marca de triple salto del Mitin Internacional de Forbach, en Francia, que estaba vigente desde hace 17 años. En ese momento señaló: “Confirmé que los sueños sí se alcanzan cuando se trabaja”.

Este jueves compartió una serie de fotos con la leyenda: “Qué bonita es la vida”. Ahora como atleta independiente, la mujer agradece cada oportunidad, pero “sobre todo por las enseñanzas que hay detrás de cada una de ellas”, señala en sus redes.

“Sigo aprendiendo, creciendo y encontrando más fuerzas para continuar trabajando duro, como lo he hecho hasta ahora”, añadió.