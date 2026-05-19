La triplista Davisleydi Velazco que Cuba desdeñó conquista el oro en Puerto Rico

La atleta está abierta a representar a Puerto Rico, pero antes debe obtener la nacionalidad estadounidense

La Habana/La Federación Cubana de Atletismo rechazó, en septiembre pasado, a la triplista Davisleydi Velazco, que había abandonado la Isla en 2023 para perfeccionar su técnica. Ocho meses después, la atleta ha conquistado el oro con un salto de 14,85 metros en el Coqui International Cup en el Paseo de los Artistas de Caguas, en Puerto Rico, el pasado domingo

“Lo viví, me lo disfruté y esto es solo el comienzo”, señaló en sus redes sociales. “Estoy muy orgullosa de todo lo que estoy construyendo, de cada sacrificio, cada lágrima y cada paso de este proceso”.

Velazco registró una nueva marca personal y, además, superó a Thea Lafond (14,84 m), campeona olímpica en París 2024 y medallista de plata en el Campeonato Mundial de Atletismo de 2025. El tercer lugar fue para Gabriele Santos (13.74 m).

“Confirmé que los sueños sí se alcanzan cuando se trabaja con fe, disciplina y corazón. Seguimos soñando, seguimos luchando… porque esto apenas comienza”, subrayó la atleta, natural de Camagüey.

“Confirmé que los sueños sí se alcanzan cuando se trabaja con fe, disciplina y corazón. Seguimos soñando, seguimos luchando… porque esto apenas comienza”: Velazco

El medio especializado Swing Completo resumió la actuación de la triplista titulando: “Invisible para Cuba, gigante ante el mundo”. Además, destacó que pese a la mala experiencia con los federativos, la carrera de Velazco “va en constante ascenso y la línea a la cima parece inevitable”.

El mismo medio aventuró que “si no es con el uniforme de Cuba será por otra nación, pero la triplista es una seria candidata a conquistar podios en las lides que se avecinan en los próximos años”.

En diciembre del año pasado Velazco manifestó su interés por representar a Puerto Rico, el país que la ha adoptado. “Seguiré trabajando hasta poder hacerme residente, o de quién sabe, y pueda competir en Mundiales y en Olimpiadas”, dijo.

Sin embargo, para competir por el país en que reside, primero debe obtener la ciudadanía estadounidense y después someter la solicitud de transferencia ante World Athletics y el Comité Olímpico Internacional. Además, cumplir con una residencia mínima de tres años en la isla.

En febrero pasado, la triplista cubana intervino en el Tyson Invitational, un evento anual de atletismo en pista cubierta, donde registró 14.50 metros. “De empezar de cero a la élite mundial”, expuso en su cuenta de Facebook. “El 2026 comenzó con victorias. Y esto no es el final… Cada salto cuenta mi historia”.