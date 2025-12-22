La triplista Davisleydi Velazco registra su mejor año tras salir de Cuba

La Habana/Para encontrar su mejor versión, la triplista cubana Davisleydi Velazco tuvo que salir de la Isla en 2023. Hoy, desde Puerto Rico, país al que quiere representar en el corto plazo, registra la quinta mejor marca del mundo, un as con el que busca competir en el Mundial de Campeones de Atletismo, que se celebrará en septiembre en Budapest, Hungría.

En una entrevista publicada este lunes en el medio puertorriqueño El Vocero, la atleta señala que en Cuba su carrera estaba “estancada”. Sin proyección ni crecimiento a la vista, y ante “la situación económica”, se vio obligada a buscar nuevos bríos y salir de la Isla. A la luz de los resultados, no se equivocó. En solo un par de años logró mejorar casi 40 centímetros su marca, para llegar a 14,72 metros, lo que la pone en el top 5 mundial.

Llegar a ese punto no fue fácil. Primero tuvo que afrontar un periplo tras dejar Cuba. Completó una travesía que la llevó por cuatro países, con una estadía de varios meses entre México y Estados Unidos, pero la luz llegó cuando fue contactada por el experimentado entrenador cubano Ubaldo Duany, quien fue uno de los forjadores de la carrera de la colombiana Caterine Ibargüen, ganadora del oro en triple salto en Río 2016, y Pedro Pichardo, el saltador cubano que ha ganado oro y plata con Portugal en Tokio 2020 y París 2024. El coach le propuso entrenar un par de meses en su club en Puerto Rico. Velazco aceptó y decidió quedarse, un paso que marcó un punto de inflexión en su carrera.

Con Duany, indicó, su carrera dio un vuelco, “tanto en crecimiento personal como en lo profesional. Todos los días agradezco por lo que él me enseña. Antes de venir para acá era una Davisleydi y ahora siento que soy otra totalmente diferente”, asegura Velazco en la entrevista.

La constancia y el trabajo han dado sus frutos. La temporada 2025 ha sido exitosa para la triplista cubana. Los registros individuales marcan un ascenso. En marzo pasado registró un salto de 14,36 metros en el Spring Break Classic, en Carolina, Puerto Rico. Le siguieron marcas de 14,32 en Tucson, 14,26 en Kingston, 14,61 en Memphis y 14,38 m en Florencia. “Su salto de 14,54 en Gotemburgo –en julio pasado– mostró que estaba lista para rozar los grandes escenarios, y en Bruselas, el 22 de agosto, uno de sus mejores resultados mejor marca personal, con 14,72”, publicó el medio especializado Deporcuba, que ha seguido la trayectoria de la deportista.

Para ponerse a prueba a nivel mundial, en septiembre pasado se presentó en la Liga Diamante en Zúrich, Suiza. Como atleta independiente, Velazco conquistó el bronce con un salto de 14,65 metros, un resultado que, además, fue una bofetada con guante blanco hacia las autoridades deportivas de la Isla, que no perdonan que en 2023 emigrara a Estados Unidos para mejorar su técnica y que, por esa decisión, la borró del equipo que fue al Mundial de Atletismo en Tokio, hace tres meses.

Ya establecida en Puerto Rico y atravesando el mejor momento de su carrera, Velazco ha manifestado su interés en buscar la ciudadanía para representar a ese país en competencias internacionales. “Estoy abierta a competir por Puerto Rico. Si me da la oportunidad, estaría encantada”, afirmó a El Vocero. Sin embargo, la atleta de 26 años indicó que hasta el momento no ha recibido acercamientos de la Federación de Atletismo ni del Comité Olímpico de Puerto Rico. Según los requisitos, para competir por ese país primero debe obtener la ciudadanía estadounidense. Luego, debe hacer una solicitud ante World Athletics, así como al Comité Olímpico Internacional, si quiere asistir a los Juegos Olímpicos bajo otra bandera.

La triplista nacida en Camagüey aspira a “medallas olímpicas y mundiales”. Aunque en las únicas Olimpiadas que ha participado no pudo obtener una presea (quedó en el octavo lugar con Cuba en Tokio 2020, con 20 años), sí había mostrado su potencial en eventos juveniles. Fue medallista de oro en los Juegos Panamericano sub-20 en Perú (2017), el campeonato NACAC Sub-23 en Querétaro, México, y los Juegos del Alba en Venezuela, en 2023, antes de salir del país.

Su salida del país, así como la de cientos de atletas, ha representado un golpe importante en los resultados internacionales de la Isla. El botón de muestra más emblemático se vivió en París 2024. Además de que Cuba tuvo su peor resultado en 52 años, los cubanos que participaron en esos Juegos Olímpicos bajo otras banderas ganaron el mismo número de medallas que la delegación isleña (9).

El porcentaje de éxito fue mayúsculo, pues fueron solo 21 atletas cubanos en el exilio los que fueron a Francia, apenas un tercio de los representantes de la Isla, que asistieron a la justa veraniega con una delegación de 61 competidores.