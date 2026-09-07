La cubana Melissa Vargas lleva al equipo turco de voleibol a una nueva victoria, con el título europeo

Las turcas se impusieron en cinco sets a las italianas ante más de 17.000 espectadores en el Sinan Erdem Sports Hall de Estambul

Matanzas/Como reencarnación de un imperio otomano que amplía su dominio, las integrantes del equipo femenino de voleibol de Turquía alzaron el título del Campeonato Europeo. Solo que esta vez, la cabeza del sultanato era una mulata natural de Cienfuegos, Cuba.

La cubana Melissa Vargas, internacional con Turquía desde 2023, comandó el triunfo de este domingo en la mencionada cita continental. Las turcas se impusieron en cinco sets (25-16, 22-25, 25-12, 25-21 y 15-10) a las italianas ante más de 17.000 espectadores en el Sinan Erdem Sports Hall de Estambul. Se vengaron del equipo europeo, que ganó en septiembre del año pasado la final del Campeonato Mundial de Voleibol Tailandia.

Melissa volvió a protagonizar otro espectacular duelo ofensivo con Paola Egonu como adversaria, en el que ambas respondieron con 28 puntos. No obstante, la cienfueguera estuvo más efectiva en sus remates con 26 de 61 (43%) convertidos; mientras la representante italiana anotó 22 de 56 (39%).

El camino de Las Sultanas hacia la segunda corona europea de su historia comenzó en el Grupo A del certamen 2026. En esa fase, derrotaron a Letonia, Eslovenia, Hungría y Alemania, pero terminaron segundas de la llave al ceder ante Polonia. Eso sí, la clasificación a octavos de final estaba garantizada.

Melissa Vargas fue la cuarta jugadora con más puntos totales (195), la cuarta con más puntos en ataque (151) y la segunda con más aces (21)

Ahí pasaron 3-0 por encima de Azerbaiyán. En cuartos, volvieron a chocar con las germanas y las mandaron a casa con un 3-1. Y en semifinales, se sobrepusieron 3-0 ante Serbia. Melissa Vargas fue la cuarta jugadora con más puntos totales (195), la cuarta con más puntos en ataque (151) y la segunda con más aces (21) tras participar en nueve encuentros del Campeonato Europeo 2026. Además, recibió el premio de Jugadora Más Valiosa del torneo, y Mejor Opuesta.

El pasado 26 de julio, Melissa también se consagró por segunda vez con Turquía en la Liga de Naciones. Esta vez, las turcas pasaron cuartas en la fase regular de la competición con nueve victorias en 12 partidos. Luego, los cuartos de final les depararon un duelo contra Canadá saldado por 3-1. En semifinales, chocaron contra China, anfitriona de la ronda de eliminación directa, y se impusieron 3-0. La final la ganaron 3-1 a Brasil.

Vargas, como ya ocurrió, había recibido ese otro premio de Jugadora Más Valiosa al finalizar líder del torneo en puntos por ataque (260), segunda en puntos totales (293) y tercera en aces (22). A lo que hay que sumar sus 33 unidades en la discusión del oro ante las brasileñas.

A los títulos de Melissa en las Ligas de Naciones y Campeonatos Europeos de 2023 y 2026, con apenas 26 años, hay que añadir el título en la Copa del Mundo de 2023, la mejor actuación histórica del combinado turco en unos Juegos Olímpicos con el cuarto lugar de París 2024 y la plata en el Campeonato Mundial de 2025. Una atleta generacional a la que Cuba en su momento no supo consentir.