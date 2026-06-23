El cubano Jenry Hernández pasará al equipo Juvenil B del Real Madrid en la próxima temporada

Matanzas/El Real Madrid comunicó al futbolista cubano Jenry Hernández que comenzará la temporada 2026-2027 en el equipo Juvenil B de la institución, con opciones de recibir oportunidades en el Juvenil A, en caso de buen rendimiento, según información proporcionada a 14ymedio.

El ascenso del extremo de 17 años en el club blanco es notorio. La campaña 2025-2026 jugó con el Juvenil C, el tercer equipo Sub 19 del Real Madrid, con el que conquistó el título del Grupo 1 de la Primera División Autonómica Juvenil de Madrid, torneo en el que registró 16 partidos, 10 titularidades y tres goles. No obstante, una lesión de isquiotibiales afectó su regularidad.

Su entorno ha declinado participar en dicho evento para prevenir una recaída de su molestia en los isquios

En un momento determinado se contempló la posibilidad de que Hernández representara a Cuba en el Premundial Sub 20 de este verano, a celebrarse en México, entre el 24 de julio y el 9 de agosto. Sin embargo, su entorno ha declinado participar en dicho evento para prevenir una recaída de su molestia en los isquios. Por tanto, la mayor opción de ver a Jenry con la camiseta de los Leones del Caribe será el Mundial Sub 17 del presente año, que tendrá por sede a Catar, del 19 de noviembre al 13 de diciembre. Anteriormente, 14ymedio reportó que el jugador dio el sí a Cuba para el Mundial Sub 17, aunque su presencia requerirá el permiso de la entidad merengue.

Jenry llegó al conjunto madridista en 2024, procedente del UE Cornellà catalán. Nació en Pinar del Río en 2009, pero vive en España desde que tiene un año. Por su imponente físico de 1,80 metros, sus picos de velocidad cercanos a los 36 km/h y su condición de zurdo, el joven atacante es comparado con el mítico Gareth Bale. Y no sorprende el hecho de que haya sido llamado alguna que otra vez a entrenar con el Real Madrid Castilla, el segundo equipo de mayores. Su actual contrato lo vincula a la Casa Blanca hasta 2028.