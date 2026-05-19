El cubano Joel Despaigne entra en el Salón de la Fama del Voleibol

El voleibolista lideró a Cuba para obtener el oro en el Mundial de 1989 y la plata en el de 1990.

La Habana/El exjugador cubano de voleibol Joel Despaigne ha sido designado para entrar en el Salón Internacional de la Fama del Voleibol (IVHF, por sus siglas en inglés) en la categoría de jugador de pista en reconocimiento a los éxitos que logró en la década de los 80 y los 90.

Apodado El diablo, Despaigne fue elegido el mejor jugador del mundo en 1990 por la federación internacional y lideró a Cuba para obtener el oro en el Mundial de 1989 y la plata en el de 1990.

Fue olímpico en Barcelona 1992, donde la selección caribeña fue cuarta, y en Atlanta 1996, con una sexta posición, y tras su segunda competición olímpica puso fin a su etapa con el combinado cubano.

Despaigne fue clave en las ediciones de la Liga Mundial celebradas entre 1991 y 1997, en las que Cuba escaló al podio. También fue un referente en los equipos que conquistaron las medallas de oro, plata y bronce en los Juegos Panamericanos (1991, 1987 y 1995) y el título en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1986.

La ceremonia oficial de ingreso tendrá lugar el próximo 17 de octubre en la ciudad de Holyoke (Massachusets, Estados Unidos), donde se inventó el voleibol

Despaigne, de 59 años, se retiró como jugador en 2002 en Italia, país donde reside.

También han ingresado en la 40 promoción del Salón de la Fama los brasileños Alison Cerutti y Fabiana Fabi Alvim, en la categoría de vóley playa, y la rusa Ekaterina Gamova en pista.

La ceremonia oficial de ingreso tendrá lugar el próximo 17 de octubre en la ciudad de Holyoke (Massachusets, Estados Unidos), donde se inventó el voleibol y sede de la IVHF.

En marzo pasado, también se informó que fue nominada la cubana Ana Ibis Fernández. En un listado de 176 atletas destacadas figuran siete ex integrantes de las Morenas del Caribe: Regla Torres (exaltada en 2001), Mireya Luis (2004), Magalys Carvajal (2011), Mirka Francia (2019), Taimaris Agüero (2021), YumilkaRuiz (2023) y Regla Bell (2024), junto al prestigioso entrenador Eugenio George (2005).