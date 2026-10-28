El cubano Luis Orta conquista el bronce en el Mundial de Lucha

El habanero supera 10-6 al armenio Slavik Galstyan en Kazajistán, después de caer frente al uzbeko Aytjan Khalmakhanov

La Habana/El cubano Luis Orta conquistó este martes la medalla de bronce al vencer 10-6 al armenio Slavik Galstyan en la categoría de 67 kilogramos de lucha grecorromana en el Campeonato Mundial que se desarrolla en Astaná, Kazajistán. El campeón olímpico de Tokio 2020 había caído ante el uzbeko Aytjan Khalmakhanov (4-6), pero derrotó luego al estadounidense Otto Black (7-4).

“Excelente resultado para el habanero, quien solo había competido este año en el Panamericano”, destacó el periodista de Radio Rebelde Guillermo Rodríguez Hidalgo.

Orta, recordó el comunicador, ha vivido uno de “los años más duros, pues además de la enfermedad que no le permitió asistir a los Juegos Centroamericanos y del Caribe [dengue], prácticamente toda la preparación la realizó aquí en Cuba”.

El habanero se dice “satisfecho” por haber alcanzado la medalla de bronce”, sin embargo, reconoce que “tiene que seguir trabajando para buscar una presea en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028”.

El combate puso al habanero ante un viejo conocido, Galstyan, al que también le arrebató el bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024

El combate puso al habanero ante un viejo conocido, Galstyan, al que también le arrebató el bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Con inteligencia para conducir el combate y determinación en los momentos decisivos, el cubano superó un exigente desafío y regaló una nueva alegría a quienes siguen sus actuaciones y al pueblo que lo acompaña en cada presentación”, destacó el espacio en Facebook Cuba camino a Los Ángeles 2028.

Orta suma su segunda medalla en campeonatos mundiales, la anterior fue de oro en Belgrado 2023.

La jornada dejó un saldo negativo para la Isla. Milaymis Marín, en la categoría de 76 kilogramos, quedó sin opciones de acceder a la repesca luego de que su vencedora en la primera ronda perdiera en semifinales. Tampoco fue favorable para la cubana Greili Bencosme.

Yaynelis Sanz y los representantes del estilo libre masculino tendrán nuevas oportunidades.