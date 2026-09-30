Las medallistas de hockey sobre césped de los Centroamericanos reciben 154 dólares de "estímulo"

Las integrantes del equipo de hockey sobre césped jugaron la final de los Juegos Centroamericanos con zapatillas y bastones prestados.

La Habana/Las integrantes del equipo de hockey sobre césped, que lograron para Cuba una medalla de oro en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe, recibieron 116.000 pesos a través de una tarjeta. El pago es un incentivo correspondiente a cuatro años de trabajo, que, tal como denunció la página de Facebook Hockey Cubano [enlace], al mes supone 2.400 pesos (poco más de 3 dólares al cambio informal actual)..

A la entrenadora Mileysi Argentel Quintana se le entregaron 58.000 pesos (77,3 dólares), un monto que repartido mensualmente da apenas un dólar y medio.

“Ese estímulo económico junto a la medalla es el premio a 48 meses de trabajo, 48 meses de apagones, de entrenamiento con la cancha seca porque el hockey necesita agua para regar la cancha. 48 meses sin implementos y sin topes”, subrayó el mismo espacio.

Todo ello, teniendo en cuenta las limitaciones que tuvieron que sufrir: “durmieron por semanas en las gradas, en el piso con colchones, pues los apagones no les permitían hacerlo en sus habitaciones”.Según contó el comunicador Joel García, su entrenadora tuvo que mudarse a la escuela Antonio Maceo. “Ahí vivió junto a su esposo e hija. Era el modo que encontró para acompañarlas todo el tiempo, para identificarse con ellas, para sufrir las mismas vicisitudes y decirle todos los días: ‘hay que seguir, hay que crecerse’, les decía”, añadió.

Debido a esta precariedad, afirma Hockey Cubano, muchos ex atletas se han desvinculado del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación

Debido a esta precariedad, afirma Hockey Cubano, muchos ex atletas se han desvinculado del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación. En esos cuatro años “varias de las medallistas han tenido que cubrir el pago del gimnasio, comer lo que aparezca y lidiar con millones de mosquitos a diario”.

En agosto pasado, el periodista Yasel Porto denunció las limitaciones de este deporte en la Isla. “El hockey sobre césped para hombres y mujeres es uno de los peores en cuanto a atención y recursos. Además, el roce internacional es prácticamente inexistente, a no ser el de cuando van a los Panamericanos o los Centroamericanos y del Caribe”.

Porto recuerda que hasta el verano del año que viene el hockey no volverá a tener competencias internacionales, eso “sí finalmente el Inder determina cubrir sus gastos para los Juegos Panamericanos”. Mientras tanto, los eventos nacionales están suspendidos hasta nuevo aviso.

Varias de las integrantes del equipo nacional integrado por Yurismailis García, Amanda Galinea, Tahimi Licea, Melani Palacio, Eliudilay Figueroa, Yadira Puente, Suramis Cordero, Cheila Darias, Yulitza Martínez, Arletis Tirse, Yolaini Tamayo, Yuraima Vera, Sunaylis Nikle, Alexyane Ramírez y Diana Lores jugaron la final ante México con zapatillas prestadas, incluso, con bastones facilitados por otras competidoras.