No todos los cubanos somos aliados de Rusia, dice un pelotero en Ucrania

"No todos los cubanos son aliados de Rusia ni de Vladímir Putin", dice a 14ymedio el pelotero Raidel Arbelay, que reside en Kiev, la capital de Ucrania, desde 1989. Jamás olvidará cómo, el 24 de febrero de 2022, un avión no tripulado enviado por Moscú fue derribado por la Fuerza Aérea ucraniana. La aeronave cayó a 70 metros de su casa: la guerra acababa de empezar.

Arbelay condena el enfrentamiento y asegura que "no tiene ni vencedores sino sólo perdedores, familias en luto, madres sin hijos y muchas cosas más". Pese a ello, aclara, no ha planeado en ningún momento salir del país. Su esposa y dos hijos regresaron desde España hace dos meses, donde se habían refugiado tras el inicio de la invasión rusa.

Mientras en los medios se habla de la promesa del G7 –conformado por EE UU, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá– de brindar más apoyo militar a Ucrania para derrotar a Rusia, y se valora nuevamente la posibilidad de su adhesión a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otan), la atención de Arbelay se enfoca en la organización de un partido de béisbol el próximo 23 de julio en el estadio del parque Muromets, en la capital, para honrar tanto a los beisbolistas ucranianos profesionales que están en el frente como a los que ya han sido desmovilizados.

"No todos podrán jugar por no estar en Kiev", reconoce el atleta, que ha logrado posicionarse como entrenador del equipo subcampeón del campeonato de béisbol de Ucrania el año pasado. Además, ha llevado a cabo una iniciativa para recolectar dinero para los niños que han quedado huérfanos durante la guerra.

Actualmente, Arbelay es el único pelotero cubano afincado en Kiev. Los dos atletas que estuvieron con él en la conquista del subcampeonato: Eriel Carrillo (antiguo miembro del equipo de Villa Clara) y David Mena (que jugaba para Industriales) emigraron. "Eriel juega en Italia a través de la Federación Cubana de Béisbol. David emigró este año a México, creo", dice.

El cubano admite que "Ucrania, lamentablemente, no será hasta dentro de varios años cantera de beisbolistas para enviar a las Grandes Ligas de EE UU, porque hay pocos equipos, peloteros y la liga no es muy fuerte".

La llegada de Arbelay a Ucrania fue "un sueño cumplido". Cuenta que desde pequeño anhelaba estudiar en la Unión Soviética. "Tuve la suerte de ser del último grupo de estudiantes cubanos que vino, en el año 1989", afirma. En su aventura contó con la complicidad de sus padres. "Mi familia me apoyó desde el principio. En aquella etapa no se emigraba como ahora y no todos deseaban hacerlo".

Sabe también que la crisis por la que atraviesa la pelota cubana –marcada por las fugas, los abandonos, los salarios bajos y la falta de indumentaria indumentaria– afecta la calidad del deporte y la motivación de los atletas. "Conozco en carne propia los problemas. Siempre que viajaba a Cuba les llevaba bates, pelotas y muchas cosas", añade.

Ahora, en medio del conflicto, a Arbelay le quedan pocos cubanos con los que hablar en Kiev. "La comunidad cubana antes de la guerra era de unas 250 personas. Ahora quedan unos 20", lamenta.

