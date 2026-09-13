Lo más curioso de los 400 salvados de Aroldis Chapman en MLB

Con récords de longevidad y una recta que 15 años después sigue superando las 100 mph, el lanzador cubano se acerca cada vez más a Cooperstown

Matanzas/Aroldis Chapman llegó a 400 juegos salvados en las Grandes Ligas del béisbol norteamericano. Ese muchachito de Holguín, ese que escapó del Equipo Cuba en Rotterdam con poco más que su pasaporte, escala un peldaño más en busca de la inmortalidad del Salón de la Fama de Cooperstown.

El asombro no es para menos: el pitcher cubano de 38 años es el noveno integrante del club de los 400 salvados en Major League Baseball (MLB), y podría convertirse en el zurdo con más rescates en la historia de la mejor pelota del mundo si supera los 422 de Billy Wagner y los 424 de John Franco. Aunque quizá esa marca ya sea una meta para 2027.

En el béisbol, los números son los encargados de diferenciar a los malos jugadores de los buenos, y a los buenos de las leyendas. Cuando escarbamos en los 400 salvados de Chapman en MLB, las estadísticas nos regalan algunas notas dignas de ser contadas.

Albertin Aroldis, como lo inscribieron de niño, solo sumó un salvado en cuatro oportunidades de rescate que se le presentaron en sus dos primeras temporadas. Sin embargo, entre 2012 y 2026, ha logrado 10 temporadas de 30 salvamentos o más, con récord personal de 38 en 2012 y 2013. En 2026, se convirtió en el onceno pitcher en conseguir una campaña de 30 salvamentos con 38 años o más. Sin duda, una prueba infalible de alto rendimiento en la longevidad.

En 2026, se convirtió en el onceno pitcher en conseguir una campaña de 30 salvamentos con 38 años o más

Desde su debut en 2010, ha defendido la franela de siete organizaciones con la siguiente distribución de salvamentos: 153 con Yankees de New York, 146 con Rojos de Cincinnati, 65 con Medias Rojas de Boston, 16 con Cachorros de Chicago, 14 con Piratas de Pittsburgh, cuatro con Rangers de Texas y dos con Reales de Kansas City. Ha salvado 176 juegos con equipos de la Liga Nacional, y 224 con los de la Liga Americana, por lo que no es de extrañar que en este último circuito ocupe el decimoquinto puesto histórico en rescates.

Si de rivales hablamos, Chapman suma 20 o más salvados de por vida ante seis franquicias: 25 ante Rays de Tampa Bay, 24 ante Orioles de Baltimore y Cerveceros de Milwaukee, 22 ante los Piratas, 21 ante los Cachorros y 20 ante los Cardenales de Saint Louis. Por el tiempo que pasó al servicio de Yankees y Medias Rojas, no sorprende el hecho de que sus mayores víctimas de por vida sean planteles del Este de la Liga Americana.

Pero no podemos hacer referencia a Aroldis Chapman sin referirnos a la velocidad de sus lanzamientos. El día de su primer salvado en MLB, el 6 de julio de 2011, cerró el juego con ponche a 103 mph al cubanoamericano Jon Jay, y el día de su salvado 400, el 6 de septiembre de 2026, cerró el juego con ponche a 101 mph a Christian Encarnacion-Strand. Pasaron 5542 días, y seguía marcando más de 100 mph.