Aroldis Chapman se convierte en el noveno pelotero con 400 salvamentos en las Grandes Ligas

Aroldis Chapman también está a solo 11 ponches de alcanzar los 1.400 de por vida

La voleibolista cubana Melissa Vargas lleva a la selección de Turquía a ganar el Campeonato Europeo 2026 y clasifica a los JJOO de Los Ángeles 2028

La Habana/El lanzador cubano Aroldis Chapman se convirtió este domingo en el noveno pelotero de la historia en alcanzar 400 salvamentos en el béisbol de las Grandes Ligas. El holguinero, de 38 años, logró esta marca en la victoria de las Medias Rojas de Boston 3-1 frente a los Orioles de Baltimore.

El Misil Cubano entró en la novena entrada con la misión de preservar la ventaja de dos carreras de su equipo. Chapman retiró en primera instancia Blaze Alexander. Luego permitió un sencillo de Pete Alonso, aunque consiguió un out en la misma jugada y, finalmente, ponchó a Christian Encarnación-Strand para poner fin al encuentro con una recta de 101 millas por hora.

Chapman, quien abandonó a la delegación cubana en un torneo en Róterdam, Países Bajos, en 2009, logró esta meta, que parecía estar fuera de su alcance entre 2022 y 2024, cuando se desempeñó más como preparador que como cerrador en los Yankees de Nueva York, luego de perder su lugar en el equipo.

Luego, durante tres temporadas, en las que pasó por cuatro instituciones, acumuló apenas 29 salvamentos, incluidos 14 con los Piratas en la recta final de 2024. Sin embargo, retomó un segundo aire en la MLB después de firmar con Boston antes de la temporada 2025. Desde entonces, ha sido seleccionado al Juego de Estrellas en cada uno de los últimos dos años en ese rol.

Retomó un segundo aire en la MLB después de firmar con Boston antes de la temporada 2025

“Significa mucho para mí. Este fue uno de mis objetivos para esta temporada, y cuando miro atrás a lo largo de mi carrera, los peores momentos, cuando pensé que no podría alcanzar este objetivo, agradezco a Dios que pude hacerlo hoy (este domingo)”, dijo a la cadena NESN.

Chapman logró su primer salvamento en las Grandes Ligas en 2011, con los Rojos de Cincinnati y, posteriormente acumuló 10 temporadas con 30 o más rescates, incluidas las 33 que lleva en la presente campaña.

Con sus 400 rescates, el cubano se unió a un selecto grupo encabezado por el panameño Mariano Rivera (652), Trevor Hoffman (601), Kenley Jansen (493), Lee Smith (478), Craig Kimbrel (441), Francisco Rodríguez (437), John Franco (424) y Billy Wagner (422).

De los ocho lanzadores anteriores, cuatro están en el Salón de la Fama (Rivera, Hoffman, Smith y Wagner) y dos siguen activos (Jansen y Kimbrel). El holguinero, quien revolucionó los lanzamientos a velocidades de tres dígitos, tiene grandes posibilidades de ingresar a ese listado cuando se retire.

El holguinero, quien revolucionó los lanzamientos a velocidades de tres dígitos, tiene grandes posibilidades de ingresar a ese listado

El zurdo también está a solo 11 ponches de alcanzar los 1.400 de por vida. Una vez que llegue a esa marca, además de los 400 salvamentos, se convertiría en el único lanzador en la historia de las Grandes Ligas en alcanzar ambas cifras.

El fin de semana también dejó otra actuación sobresaliente de una atleta fugada de la Isla. La voleibolista cubana Melissa Vargas condujo a la selección de Turquía a la conquista del Campeonato Europeo 2026, tras derrotar a Italia en un juego que se definió en cinco sets. Con 28 puntos en la final, y tras ser nombrada la Jugadora Más Valiosa del torneo y del partido por el campeonato, también logró clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Es la segunda vez en poco más de dos meses que la cienfueguera gana un premio individual en un torneo de máximo nivel, pues antes lo logró en la Liga de Naciones de Voleibol. Entonces, le anotó 33 puntos en la final a Brasil para guiar a Turquía hasta el título.

La deportista huyó de Cuba en 2018 y firmó un contrato con el equipo suizo Volero Zurich, luego de ser suspendida cuatro años debido a un conflicto entre sus padres y la Federación Cubana de Voleibol, por el tratamiento médico recibido por la atleta tras una lesión en un hombro.