Aroldis Chapman rompe récord de 54 años y se convierte en el relevista con más ponches en la MLB

Aroldis Chapman consiguió la marca con un lanzamiento alto a Denzer Guzmán, de los Angelinos de Los Ángeles

El pelotero de las Medias Rojas de Boston alcanzó 1.364 'chocolates' en 17 años de carrera en las Grandes Ligas

La Habana/El lanzador cubano Aroldis Chapman se ha convertido en el líder de ponches como relevista en las Grandes Ligas de toda la historia. El viernes pasado, el pelotero de las Medias Rojas de Boston alcanzó 1.364 chocolates y dejó atrás un récord que se había mantenido durante más de medio siglo.

El holguinero de 38 años, que abandonó al Equipo Cuba en 2009 en una gira por Róterdam, Países Bajos, consiguió la marca con un lanzamiento alto a Denzer Guzmán, de los Angelinos de Los Ángeles, con una velocidad de 98.6 millas por hora, en la parte baja de la novena entrada. Su actuación también le permitió su decimoséptimo juego salvado en la temporada y el 384 en su carrera.

Esa cantidad de ponches la ha logrado en 17 años de carrera en la MLB y batió la marca que ostentaba Hoyt Wilhelm, miembro del Salón de la Fama, cuya carrera de 21 años terminó en 1972, a solo cinco días de cumplir cinco décadas de vida.

Tras conseguir el hito, en su aparición número 889 en las Grandes Ligas, todas como relevista, Boston celebró el logro del holguinero con un video retrospectivo de la carrera del lanzador que fue mostrado a sus compañeros más jóvenes, desde su debut con Cincinnati en 2010, hasta sus dos campeonatos de la Serie Mundial.

“Me siento muy feliz, muy orgulloso de lo que he logrado”

“Me siento muy feliz, muy orgulloso de lo que he logrado”, dijo el zurdo, quien agregó que se siente “muy satisfecho”.

La mayoría de los ponches los consiguió con la franela de los Rojos de Cincinnati Reds (546), su primer equipo en Grandes Ligas, en el que jugó de 2010 a 2015. Con los Yanquis de Nueva York logró otra buena parte de ese registro (453), escuadra en la que también militó cinco años. Después consiguió 98 con los Piratas de Pittsburgh, 53 con Kansas City, 50 con los Rangers de Texas, 46 con los Cachorros de Chicago y 118 con su actual equipo.

“Me centré en hacer el trabajo, día tras día, durante las últimas semanas, llegando a este punto en el que tuve la oportunidad de batir el récord”, dijo el serpentinero. “Tuve altibajos, pero he intentado mantenerme positivo todo el tiempo”, añadió.

De acuerdo con el medio especializado Swing Completo, en una campaña donde se podría despedir del béisbol, el “serpentinero cubano buscará los 50 abanicados en 50 episodios, que lo certifiquen como un relevista dominante de todos los tiempos, rompiendo la barrera de los 1.500 ponches”.

En su palmarés suma dos títulos de Serie Mundial. Se coronó con los Chicago Cubs en 2016 y con los Texas Rangers en 2023

En su recorrido por las Grandes Ligas, ha sido seleccionado ocho veces al Juego de las Estrellas y ha ascendido al décimo puesto en la lista de salvamentos de la MLB. Además, en su palmarés suma dos títulos de Serie Mundial. Se coronó con los Chicago Cubs en 2016 y con los Texas Rangers en 2023, y es el vigente ganador del Premio Relevista del Año en la Liga Americana.

Antes de dejar la Isla, tuvo un frustrado intento de fuga en 2008, luego de participar con el equipo nacional que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín. Chapman comentó que por su escapatoria definitiva, en 2009, tuvo, como sucede con todos los atletas que se fugan, pasar ocho años sin poder entrar a Cuba. “Fui la oveja negra de todo Holguín y posiblemente de toda Cuba”, recordó.

El año pasado, Chapman rechazó el plan de la Federación Cubana de Béisbol (FCB), que en su momento deslizó la posibilidad de reforzar con exiliados el equipo nacional que participaría en el VI Clásico Mundial. “Fui traidor, gusano y vendepatria, y ahora quieren que vayamos a jugar”, se quejó en su momento.

“Fui traidor, gusano y vendepatria, y ahora quieren que vayamos a jugar”, se quejó en su momento

La fuga de peloteros de alto nivel ha impactado significativamente los resultados del deporte rey en la Isla. En el último Clásico Mundial de Béisbol, el Team Asere tuvo el peor resultado de su historia, luego de ni siquiera clasificar a la segunda ronda, al quedar eliminados tras sumar dos victorias y dos derrotas.

Antes, salvo el fortuito cuarto lugar obtenido por el equipo cubano en el Clásico Mundial de Béisbol en 2023, la selección nacional ha sumado fracasos en los distintos eventos internacionales donde se ha presentado. En el torneo Premier 12, que reúne a los mejores equipos del mundo, el equipo pasó del sexto puesto en 2015, al penúltimo lugar (11°), empatado con Puerto Rico, en 2024.

La suma de malos resultados provocó que, a mediados del año pasado, Cuba bajara a la posición 12 del escalafón de la World Baseball Softball Confederation (WBSC), el peor sitio para la Isla desde que se inventó este sistema en 2011.