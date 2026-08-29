Dariel García, un nuevo cubano en la Bundesliga alemana de balonmano

En Alemania, Dariel García tendrá contrato por un año, con la posibilidad de volver a disputar la EHF European League.

El extremo santiaguero se convirtió en el quinto nacido en la Isla en jugar en la máxima categoría alemana

Matanzas/¡Un nuevo cubano en la mejor liga de balonmano del mundo! Dariel García Rivera se ha convertido en el quinto nacido en Cuba en disputar la Bundesliga alemana cuando, este jueves, vio acción en la jornada inaugural de la temporada 2026-2027.

El extremo de 29 años jugó exactamente 19 minutos y 41 segundos en la derrota 31-33 de su equipo, el MT Melsungen, ante el Füchse Berlin. De paso, el muchacho natural de Santiago de Cuba aprovechó para estrenarse como goleador en su nuevo circuito con dos anotaciones en tres remates, ante el público del Pabellón Max Schmeling en la capital alemana.

El fichaje de Dariel por el Melsungen no es obra de la casualidad. Entre 2018 y 2026, intervino en ocho temporadas de la Liga ASOBAL en España. Jugó la temporada 2018-2019 con el Ciudad de Logroño, entre 2019 y 2021 vistió los colores del ADC Guadalajara y después se estableció con el CD Bidasoa Irún durante cinco campañas. Su historial en el máximo nivel español es de 197 partidos y 501 goles. Ahora, en Alemania, el internacional cubano tendrá contrato por un año, con la posibilidad de volver a disputar la EHF European League, competición continental en la que suma 46 encuentros con 128 dianas a lo largo de su carrera.

El muchacho natural de Santiago de Cuba aprovechó para estrenarse como goleador en su nuevo circuito con dos anotaciones en tres remates

La presencia de los cubanos en la Bundesliga alemana de balonmano comenzó con el mítico Julián Durañona, quien integró las filas del THSV Eisenach entre 1997 y 2000, defendió al TuS N-Lübbecke en la 2000-2001 y regresó a la liga en la 2002-2003 con HSG Wetzlar. En total, el que a la postre sería internacional islandés registró 596 goles en 136 partidos del torneo.

En la temporada 2001-2002, el guantanamero Julio Fis vivió uno de los 23 títulos del THW Kiel, la institución más laureada de la Bundesliga. El nacionalizado español aportó 83 anotaciones en 25 encuentros en esa oportunidad.

Otro cubano que fue internacional con Islandia, Jaliesky García, jugó seis temporadas en la primera categoría germana con FRISCH AUF! Göppingen entre 2003 y 2009 con un aporte de 498 goles en 150 partidos.

Rolando Urios González, hijo del legendario pívot granmense Rolando Urios, tuvo un breve paso de siete partidos en Bundesliga con el Füchse Berlin entre 2017 y 2019. Actualmente, a sus 27 años, continúa su carrera en el balonmano español.