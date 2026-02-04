La documentación frustra el deseo del cubano Aroldis Chapman de ir al Clásico con Gran Bretaña

A los 38 años, Odrisamer Despaigne se jacta de su recta arriba de las 95 millas por hora

La Habana/Aroldis Chapman, el Misil Cubano, no estará con Gran Bretaña en el Clásico Mundial de Béisbol. Según el periodista Francys Romero, el Relevista del Año de las Grandes Ligas en 2025, “no pudo cumplir con los requisitos de elegibilidad”.

La documentación presentada, basada en su linaje familiar, fue insuficiente para los organismos encargados de validar la elegibilidad de los jugadores para el evento que inicia el próximo 5 de marzo y se jugará en tres sedes: Japón, Estados Unidos y Puerto Rico.

“El caso vuelve a poner bajo la lupa los criterios de participación del Clásico Mundial, un torneo que en ediciones anteriores ha permitido a varios peloteros representar países con los que no tienen vínculos directos de nacimiento, siempre que se cumplan ciertos parámetros familiares o de residencia”, publicó el periodista Jorge Ebro en El Nuevo Herald.

La exclusión del pelotero, destacó Ebro, “representa no solo una baja deportiva para Gran Bretaña, sino también una oportunidad perdida para el espectáculo del Clásico, un evento que busca expandir el béisbol a nivel global sin perder credibilidad competitiva”.

Chapman había recibido una oferta formal del conjunto británico en junio pasado. En diciembre pasado estaba a la espera del aval de su equipo los Red Sox de Boston para asistir al Clásico Mundial, deseo que se vio frustrado.

Chapman rechazó ser parte del llamado Team Asere cubano. El atleta no olvida que luego de su intento frustrado de fuga en 2008 fue separado del equipo nacional con el que participó y ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín. “Nadie te quiere, nadie quiere hablar ni andar contigo y todo el mundo te reprocha”, señaló.

En México, otro pelotero cubano ha ganado espacio en las publicaciones de los medios. “No he llegado al momento en el que la velocidad se va”. A sus 38 años de edad, cuando muchos piensan en el retiro, el cubano Odrisamer Despaigne se jacta de estar lanzando rectas de entre 95 y 96 millas por hora. “Seguiré lanzando mientras pueda”, dijo el habanero tras guiar el martes a los Tomateros de Culiacán a su primer triunfo en la Serie del Caribe, 2-1 sobre los Federales de Chiriquí panameños.

Odrisamer Despaigne lideró el triunfo de los Tomateros de Culiacán en la Serie del Caribe. / Instagram

Con experiencia en las ligas de Cuba, República Dominicana, Venezuela y Corea, Despaigne es una de las piezas fundamentales del picheo de los Tomateros, equipo al que refuerza en el evento que tiene lugar en Guadalajara, Jalisco.

Con un total de cuatro ponches, cinco hits y una carrera limpia, el habanero se mantuvo seis entradas en el montículo del Estadio Panamericano. Por su gran rendimiento en el desafío fue nombrado Jugador Más Potente del juego. “Pude mantener al equipo con el marcador cerrado y al final logramos la victoria”, señaló al final del encuentro.

El veterano lleva tres años en México, donde, asegura, “se juega a un gran nivel. Me encanta la comida mexicana, me encanta el país, la gente. Voy a estar aquí mientras me sienta bien”, comenta.

La temporada pasada, Despaigne lanzó en la Liga Mexicana del Pacífico con los Yaquis de Obregón. En la semifinal reforzó a los Naranjeros de Hermosillo y ahora fue llamado por los Tomateros.

Trece años atrás, el lanzador cubano desertó de una selección de la Isla en la escala de un viaje a Holanda y en una escala en Francia, aprovechó para escapar. “En Cuba no tenía nada, ni casa ni carro ni dinero ni nada. Quería superarme”, contó a la revista Play-Off Magazine en 2022.

“Quería jugar en Grandes Ligas, probarme en el mejor béisbol del mundo. Me creía con las condiciones necesarias para jugar en Estados Unidos. También estaba la superación personal. Estaba en el equipo nacional, tenía siete u ocho series nacionales, era uno de los mejores pícheres del país, estaba en un buen momento, había que dar el paso”, expuso al mismo medio.

A semanas del Clásico Mundial, la postura del habanero es clara sobre la posibilidad de integrar el Team Asere ante las bajas de 10 convocados de Grandes Ligas. “No, para nada, ellos saben que si hay una persona a la que ni siquiera pueden llamar, es a mí. No hay manera de que yo entre en ningún tipo de negociación, ni hablar para que tenga que ver con esa gente”.