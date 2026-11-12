De los 14 a los 55 años, dos generaciones del ajedrez cubano destacan en torneos internacionales

Erick Angelo Ravelo Lobaina, de 14 años, acaba de proclamarse campeón centroamericano y del Caribe de su categoría y Maritza Arribas Robaina, de 55, se mantiene entre las primeras posiciones del Campeonato Mundial Sénior.

Erick Angelo Ravelo conquista el oro centroamericano y el título de Maestro FIDE, mientras Maritza Arribas pelea por repetir su bronce mundial sénior

Madrid/Los separan 41 años, pero ambos están dando motivos para celebrar al ajedrez cubano. Erick Angelo Ravelo Lobaina, un guantanamero de apenas 14 años, acaba de proclamarse campeón centroamericano y del Caribe de su categoría en Costa Rica. A miles de kilómetros, en Serbia, la santiaguera Maritza Arribas Robaina, de 55, se mantiene entre las primeras posiciones del Campeonato Mundial Sénior y conserva sus opciones de subir al podio por segundo año consecutivo.

Ravelo consiguió el oro en el XXI Festival Centroamericano y del Caribe de Ajedrez de la Juventud, disputado del 2 al 7 de noviembre en San José. El adolescente terminó la competición absoluta sub-14 con ocho puntos de nueve posibles, un resultado que le permitió obtener directamente el título de Maestro FIDE.

Ravelo consiguió el oro en el XXI Festival Centroamericano y del Caribe de Ajedrez de la Juventud, disputado del 2 al 7 de noviembre en San José

El guantanamero ganó sus dos primeras partidas, perdió la tercera ante el panameño Juan Raúl Montufar Porcell y encadenó después seis victorias. Su desempeño le permitió superar por punto y medio a sus perseguidores más cercanos.

El triunfo se suma a otro conseguido en junio, cuando ganó invicto la categoría sub-16 del torneo Buscando a Capablanca, celebrado en La Habana como parte del Capablanca in Memoriam. Allí acumuló siete puntos en ocho rondas, pese a competir contra jugadores de mayor edad.

En su formación han tenido un papel importante su entrenador, Yurber Verdecia, y su padre, Fidel Ravelo. La página deportiva Maikel Deportes Guantánamo destacó el resultado del joven teniendo en cuenta las dificultades que enfrentan los ajedrecistas de la Isla: “La conectividad, la falta de torneos internos, la poca posibilidad de estar en torneos foráneos y en casos ninguna”.

La delegación cubana regresó de Costa Rica con cinco medallas de oro, entre las modalidades clásica y relámpago. Además de Ravelo, sobresalió la matancera Liennys Ferrer, campeona sub-18 tanto en partidas clásicas como en rápidas de tipo blitz. Leandro Álvarez y Ronald Manuel Espinosa completaron los títulos cubanos en el ajedrez relámpago.

Mientras el adolescente comienza a acumular trofeos, Arribas intenta añadir otro a una carrera de más de tres décadas. La gran maestra femenina, once veces campeona nacional, ocupa el cuarto puesto del Mundial Sénior de Vrnjacka Banja, en Serbia, con 5,5 puntos después de ocho rondas, a medio punto de las tres líderes.

El miércoles consiguió un empate con piezas negras frente a la española Mónica Calzetta, en una partida de 72 movimientos. Arribas tuvo que defender un final de torres con un peón de menos antes de asegurar las tablas, según informó la Agencia Cubana de Noticias.

Arribas consiguió el miércoles un empate con piezas negras frente a la española Mónica Calzetta, en una partida de 72 movimientos

La cubana llegaba a esa partida después de haber derrotado a la ucraniana Inna Gaponenko y de empatar con la escocesa Ketevan Arakhamia-Grant. Su siguiente rival es la georgiana Sopio Tereladze, una de las ajedrecistas que encabezan la clasificación, en un duelo decisivo para sus aspiraciones de medalla.

Arribas conoce bien la presión de estas últimas jornadas. En el Mundial Sénior de 2025, celebrado en Gallipoli, Italia, ganó el bronce femenino para mayores de 50 años con 7,5 puntos en 11 partidas. Solo perdió una vez, precisamente ante la sueca Pia Cramling, otra de sus principales rivales en Serbia.

Su trayectoria incluye once coronas en los campeonatos femeninos de Cuba y numerosas participaciones en las Olimpiadas de Ajedrez. La santiaguera obtuvo el título de gran maestra femenina en 1999 y, en octubre pasado, también conquistó el campeonato panamericano sénior para mayores de 50 años.

El Mundial de Serbia se disputa a 11 rondas y concluirá el 14 de noviembre. Arribas afronta las tres últimas partidas con posibilidades de repetir una medalla, mientras Ravelo ya tiene asegurado su primer título centroamericano y del Caribe.