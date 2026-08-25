Eloy Nebreda y la convocatoria de un cubano en la Segunda División del fútbol español

En la historia hay 15 futbolistas vinculados a Cuba que han jugado en la categoría plateada del balompié de España

Matanzas/En el fútbol, como en la vida, los grandes logros no suelen ser de la noche a la mañana. Eloy Nebreda tenía 11 o 12 años cuando empezó en la cantera de la Real Sociedad. El pasado 14 de agosto, con 19 años, y en la jornada inaugural de la Segunda División del fútbol español, recibió su primera convocatoria oficial con el equipo B de la institución vasca.

El partido tuvo lugar en el Estadio Ciudad Deportiva Zubieta de San Sebastián. El rival fue el Castellón, a la postre ganador del encuentro con un marcador de 1-0. Y en la banca del filial de la Real estaba Eloy, enlistado con el número 33, esperando salir a la cancha, una oportunidad que no llegó en esta ocasión.

Pero, ¿cómo un futbolista cubano se ha colado en el segundo nivel más alto del balompié en España? Primero habrá que contar cómo Eloy Nebreda se hizo cubano. Aunque el extremo, de pierna hábil zurda, nació en País Vasco, la raíz cubana le toca muy de cerca: “Mi madre es de Alquízar, un pueblo que está como a 60 kilómetros de La Habana y que, curiosamente, fue fundado por un vasco. Ella era profesora de danza en Cuba y vino a San Sebastián para una gira artística. Allí conoció a mi padre y al final decidió quedarse. Al principio siguió con la danza, pero aquí no es fácil vivir de eso. Tuvo que ir cambiando de trabajo, buscándose la vida como pudo. Con el tiempo consiguió montar su propia empresa de seguros, que no es poca cosa. La verdad es que, como buena cubana, tiene un espíritu superemprendedor. Yo la admiro muchísimo por todo lo que ha luchado. Para mí es un claro ejemplo de superación”.

“Cuba está presente en mi vida desde que me levanto. Cada mañana, lo primero que veo desde mi cama es una bandera cubana colgada en mi habitación”

Aunque un océano se interpone entre la península Ibérica y una isla del Caribe, el recuerdo de la tierra de su madre nunca lo abandona: “Cuba está presente en mi vida desde que me levanto. Cada mañana, lo primero que veo desde mi cama es una bandera cubana colgada en mi habitación. Después, la comida y la música cubana me acompañan a diario. Mi madre siempre se ha mostrado orgullosa de su origen”, resalta Eloy.

Por ello, cuando apareció la oportunidad de representar de la Selección Cubana absoluta, el joven extremo no lo pensó dos veces: “Me contactan desde la Asociación de Fútbol de Cuba allá por marzo del 2025 y me transmiten que me estaban haciendo seguimiento. Me preguntan si yo estaría dispuesto a jugar con la Selección Cubana. Fue una ilusión tremenda, y les contesté que sí, por supuesto. Siempre me he sentido muy vinculado con Cuba, he viajado allí desde niño en múltiples ocasiones y, además, ya me encontraba tramitando la nacionalidad cubana. Eso me permitió tener el pasaporte cubano en septiembre y debutar en noviembre con Cuba”.

En los últimos años el ascenso de Nebreda en la Real Sociedad ha sido meteórico. En la temporada 2023-2024, afrontó una provechosa cesión con CD Vasconia, que le permitió jugar la máxima categoría juvenil, la División de Honor, con solo 16 años. Durante ese tiempo, también dejó gratas impresiones como lateral izquierdo. En la 2024-2025 fue parte del principal elenco Sub-19 de la Real y juega tres partidos en Cuarta División con Real Sociedad C. Con este tercer equipo hizo todo el tramo 2025-2026, pero esta vez en la quinta categoría, donde respondió con dos goles en 22 partidos. Para la 2026-2027 no se puede descartar un posible debut con el equipo B en Segunda División, aunque lo más probable es que tenga más participación con el conjunto C.

“Llego a la Real Sociedad a través de unos entrenamientos y torneos que organiza el club con bastantes jugadores”

“Llego a la Real Sociedad a través de unos entrenamientos y torneos que organiza el club con bastantes jugadores. Al principio éramos muchos, pero luego fue bajando el número. Al terminar un torneo de LaLiga Promises en el que me inscribió el club, le dijeron a mis padres que querían que yo jugara para Real Sociedad, y cuando me lo dijeron, no me lo creía, estaba muy feliz. Entonces me di cuenta de que empezaba a dar pasos para cumplir mi sueño. Ahora mismo, este club es como mi segunda casa por la manera en que me tratan, porque aquí me siento valorado y sé que tienen su confianza puesta en mí”, señala.

“No sabría decirte qué persona me ha ayudado más desde que llegué. Así que le doy gracias a toda la gente con la que me he cruzado”, dice, al repasar su paso por la institución. No obstante, alguien aparece en su mente: “Sí me gustaría tener un recuerdo especial para Mitxel Badiola, un coordinador que tuve hasta juveniles, y que desgraciadamente ya no está entre nosotros. Él me ayudó a creer en mis posibilidades y por ello le estaré siempre agradecido”. Así relata su vínculo con el cuadro donostiarra el lateral que llegó procedente del CD Kostkas.

Sobre sus referentes en el primer equipo de Real Sociedad, Eloy contesta: “Pues al ser extremo me fijo más en Takefusa Kubo o Ander Barrenetxea, que son así como más regateadores y me identifico más con ellos”.

Con la reciente convocatoria de Eloy Nebreda, se contabilizan hasta 15 futbolistas vinculados a Cuba en la historia de la categoría plateada del balompié de España.

“Al ser extremo me fijo más en Takefusa Kubo o Ander Barrenetxea, que son así como más regateadores y me identifico más con ellos”

Por su vínculo con los clubes cubanos Olimpia Sporting Club y Real Iberia, algunos sitios especializados atribuyen nacionalidad cubana al gallego José Torres Mourelle, quien jugó la Segunda entre 1928 y 1934 con el Deportivo La Coruña.

Francisco Betancourt, de padre cubano, reconocido como el primer futbolista negro en jugar partido oficial con el FC Barcelona, jugó 102 partidos en la división de plata en distintos periodos entre 1934 y 1951 con Badalona, Sabadell y Constancia.

Otro con pasado en el Barça, y que también jugó en la Segunda División con el Deportivo La Coruña en la década de 1940 fue el volante Joan Muntaner, nacido en Chaparra, Cuba, en 1916.

Otros jugadores nacidos en Cuba, y con paso por el Real Madrid, fueron los delanteros Chus Alonso y Enrique Ferrer, además del portero Mario Inchausti. Los tres jugaron en la segunda categoría. Alonso, en la 1935-1936 con Real Valladolid, y en la 1949-1950 con el Zaragoza; Ferrer jugó ocho partidos con Nacional de Madrid en la 1935-1936, e Inchausti intervino con el Zaragoza en la 1935-1936, y con el Betis en la 1940-1941.

Francisco Martín Arencibia, nacido en Alquízar, tuvo su momento en Segunda División con el Granada, entre 1947 y 1949

Una leyenda del Atlético de Madrid, Francisco Martín Arencibia, nacido en Alquízar, tuvo su momento en Segunda División con el Granada, entre 1947 y 1949. El Divino Calvo jugó 33 partidos en esa etapa con un par de goles a su cuenta y coqueteó con el ascenso en la 1948-1949, cuando los andaluces concluyeron terceros en la clasificación.

Un caso particular es el de los hermanos José y Emilio Álvarez Gutiérrez. Ambos cubanos jugaron en el Cultural Leonesa durante la campaña 1974-1975, en la que el equipo terminó último.

En este milenio está el caso del portero Christian Joel Sánchez, hijo del también arquero cubano Lázaro Joel Sánchez. Christian Joel tuvo 212 convocatorias en Segunda División con el Sporting de Gijón, entre 2018 y 2026. Jugó 16 partidos en la competición con 16 goles en contra y cuatro puertas a cero.

El defensor Carlos Vázquez, conocido como Cavafe, e internacional con la Selección Cubana en más de una ocasión, estuvo en tres convocatorias del Alcorcón a comienzos del curso 2020-2021.

Alberto Moleiro, de padre cubano, hoy estrella del Villarreal, forjó su nombre con UD Las Palmas desde la categoría plateada

El atacante Alberto Moleiro, de padre cubano, hoy estrella del Villarreal, forjó su nombre con UD Las Palmas desde la categoría plateada. A ese nivel, participó en 75 partidos entre 2021 y 2023, con tres goles y nueve asistencias. Y, por si fuera poco, vivió un ascenso a Primera con los canarios.

Durante la campaña 2021-2022, el delantero Jorge Aguirre, ahora internacional cubano y de madre habanera, jugó un partido en la división de plata con la Real Sociedad B, y ocho con Mirandés en la otra mitad de la temporada.

Otro que estuvo convocado en un partido de Segunda División con la Real Sociedad B fue el lateral de padre guantanamero Alex Carbonell, el 12 de noviembre de 2021, aunque aquella vez no vio minutos.