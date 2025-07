El futbolista Eloy Nebreda, de la Real Sociedad, recibe nacionalidad cubana

Para la campaña 2025-2026, Eloy Nebreda jugará en el Equipo C del club, cuando por ser nacido en 2007 le correspondería permanecer en la categoría juvenil.

Matanzas/Juega en la cantera de la Real Sociedad, uno de los principales clubes del País Vasco y de todo el fútbol español, pero optó por la ciudadanía cubana para representar en el futuro a los Leones del Caribe. Ese es el caso de Eloy Nebreda, quien completó recientemente su proceso de naturalización y ya está a la espera del pasaporte cubano.

“Como muchos saben, mi madre es cubana. Yo he nacido en España, pero he viajado a Cuba todos los años desde que tengo seis meses. Para la nacionalidad, hice la solicitud de la inscripción de nacimiento cubana, la cual fue aceptada, y posteriormente solicité el pasaporte. Siento que mis raíces son cubanas. Es un país que amo y he disfrutado desde niño. Es un orgullo tener la posibilidad de jugar para su selección”, comentó a 14ymedio el jugador de 18 años.

Desde el punto de vista deportivo, nos referimos a una verdadera joya. No por gusto firmó un contrato profesional con la Real Sociedad hasta 2029. Y para la campaña 2025-2026 jugará en el Equipo C del club, cuando por ser nacido en 2007 le correspondería permanecer en la categoría juvenil. La posición natural de Eloy es la de extremo. Sin embargo, el zurdo también sabe desempeñarse como lateral. También vale resaltar que su rango de edad le hace elegible para representar a Cuba en el venidero Mundial Sub-20, que se celebra en Chile a finales de este año.

Cuba presentó hasta cuatro jugadores nacidos fuera de la Isla: Alessio Raballo, Camilo Pinillo, Martin Abel Rodríguez y Jorge Aguirre

El caso de Nebreda no es aislado. En sus dos anteriores convocatorias de la selección absoluta, Cuba presentó hasta cuatro jugadores nacidos fuera de la Isla: Alessio Raballo, Camilo Pinillo, Martin Abel Rodríguez y Jorge Aguirre. Esto, quebrando uno de los esquemas más dogmáticos de la política deportiva cubana, el de no competir con atletas nacionalizados, a la vez formados fuera de la “pirámide del alto rendimiento”.

En notas anteriores de 14ymedio se puntualizó sobre el proceso legal que suele emprender la Asociación de Fútbol de Cuba para nacionalizar deportistas. Por lo general, los jugadores notarizan sus partidas de nacimiento y las llevan a los consulados de Cuba para solicitar la nacionalización. A partir de esos documentos, que se envían a la Isla, se emite una partida de nacimiento con cuño y folio cubano. Después, se llena una planilla que se vuelve a llevar a Cuba para que la Dirección de Identificación e Inmigración y Extranjería otorgue el certificado de nacionalización. Con ello, se pide el pasaporte cubano.

Además, debe tenerse en cuenta que según los estatutos de la Fifa, un futbolista puede representar una nación en la que no nació si sus padres o abuelos nacieron en esta, o si el jugador en cuestión acumula cinco años de residencia en el país de interés.