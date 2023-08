El entrenador del equipo de fútbol de La Habana renuncia por la mala alimentación a sus atletas

El entrenador cubano Jaine Colomé renunció a su cargo como director técnico del equipo de fútbol de La Habana este martes, según informó la revista Play-Off Magazine. El ex atleta y campeón de la Copa del Caribe en 2012, denunció la mala alimentación y la falta de salario los futbolistas, así como la entrega, muchas veces incompleta, del equipamiento para los juegos oficiales y entrenamientos.

"Cuando decidí ser entrenador siempre dije que mi responsabilidad y compromiso era con los atletas, no con lo directivos: no quería que mis atletas sufrieran lo mismo que yo", declaró al medio deportivo. "He estado en contra de varias decisiones de los funcionarios y así se los he hecho saber".

Colomé, que llevó al equipo de La Habana al tercer lugar de la Liga Nacional de Fútbol señaló que, durante la primera temporada en que dirigió a los deportistas, a estos "apenas se les dio de comer", lo que los obligó a bajar la carga de entrenamiento al 50% a petición de los metodólogos. De otra forma, la salud de los atletas habría estado en riesgo por una dieta inadecuada.

El entrenador, uno de los candidatos propuestos para dirigir a la Selección Nacional en sustitución de Pablo Elier Sánchez, lamentó que el apoyo ofrecido por los directivos se quedara en "promesas". "Muchos de mis jugadores eran padres de familias y no percibían salarios por jugar fútbol".

Las limitaciones que padecían los futbolistas fueron expuestas por Colomé a los dirigentes del deporte en La Habana y ante la Comisión Provincial, pero sólo obtuvo más promesas de "que se iba a resolver todo, pero al final nunca tuvimos atenciones".

El ex entrenador reconoce que la situación en la Isla es pésima, pero "hay cosas que van más allá de eso y tienen que ver con los dirigentes, que hacen caso omiso a los que realmente sufren y se sacrifican": los futbolistas. Recuerda que ningún funcionario se presentó en terreno de La Polar, donde entrenaban, para preguntar cómo se encontraban y mucho menos acompañaron al equipo en los juegos. "Ni siquiera asisten al estadio de La Habana a ver al equipo jugar".

Marcel Hernández, capitán de la selección cubana, también fue mencionado por Colomé, quien resaltó que el atleta se negó a seguir jugando en la Isla por las "deplorables" condiciones en las que se encontraba su equipo. El ex entrenador agradeció a los trabajadores de la fábrica La Polar, que fueron los únicos que apoyaron a los jugadoras ofreciéndoles agua y hielo. "Ellos hicieron más que muchos a quienes tocaba hacerlo, de hecho, el director (de deportes) de la provincia habló con el equipo una sola vez en dos años".

Colomé concluyó diciendo que el fútbol cubano no está pasando por un buen momento en cuanto a infraestructura, condiciones y resultados. Se requiere de "inversión y apostar por el desarrollo, pero aquí no lo ven así y ese es el resultado de los malos momentos que vive este deporte".

