El entrenador cubano Iván Pedroso muda su base de atletismo a Madrid

El Centro de Alto Rendimiento de la capital española ofrece mejores condiciones para los deportistas en previsión de los J.O. de Los Ángeles

La Habana/El Team Pedroso abandonó la ciudad española de Guadalajara y desde el jueves pasado se estableció en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Madrid. El sitio que han dejado fue la base de entrenamiento de los triplistas y medallistas de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, Jordan Díaz Fortún –hoy en EE UU bajo las órdenes de Travis Geopfert– y el medallista de plata en Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Juan Miguel Echevarría. Ambos fueron acogidos tras desertar por el cubano Iván Pedroso.

El entrenador seguirá residiendo en Guadalajara por cuestiones familiares y al igual que Echevarría realizarán traslados diarios. En tanto, la triplista española de origen marroquí Tessy Ebosele y la española Carmen Rosales se han mudado a la Residencia Joaquín Blume en el centro de alojamiento y formación para deportistas de alto nivel situado en el CAR.

Luis Felipe Méliz, colaborador de Pedroso, dijo al medio español Guadalajara Diario que el cambio se debe a las limitaciones que se tenían para el uso del estadio de la Fuente de la Niña. “El salto es una técnica muy explosiva que combina técnica y velocidad. El atleta no puede entrenar a primera hora de la mañana porque, con el frío, tiene mucho riesgo de lesiones”, advirtió.

La mudanza, según el diario deportivo Marca, “es un movimiento estratégico”. Pedroso es parte del organigrama de la Federación Española de Atletismo desde el año 2025. “El objetivo es doble: aspirar a mejorar las prestaciones de los atletas actuales de cara al campeonato europeo de atletismo en pista cubierta en Valencia 2027 y los Juegos Olímpicos en Los Ángeles 2028, así como trabajar en la orientación y desarrollo de los jóvenes talentos que puedan entrar dentro del programa del CAR de Madrid”.

Méliz contó que el equipo no contaba con un gimnasio, debían adecuarse a las horas que se tenían disponibles de un “multiusos” y las sesiones deportivas sobre césped dependían de la disponibilidad porque usaban el campo para conciertos. “Llevaban años aguantándolo, hasta ahora. En el CAR lo van a tener todo junto”, incluso un módulo de climatización que no existe en Guadalajara.

Los atletas bajo la tutela Pedroso han cosechado 25 medallas. En Europa en las pruebas de aire libre y pista cubierta destacan ocho preseas.

El medio español considera que el movimiento dejó a la provincia de Guadalajara “sin el atletismo cubano de élite”. Los atletas bajo la tutela Pedroso han cosechado 25 medallas. En Europa en las pruebas de aire libre y pista cubierta destacan ocho preseas.

Además de las de los cubanos está la venezolana Yulimar Rojas (oro en Tokio 2020 y plata en Río 2016), la española Ana Peleteiro (bronce en Tokio 2020), el francés Teddy Tamgho (oro en Moscú 2013 y Doha 2010), el portugués de origen marfileño Nelson Évora (bronce en Londres 2017) y el cubano y naturalizado por Azerbaiyán Alexis Copello (bronce en Londres 2017). Todos en triple salto.

Pedroso Soler, conocido como Iván el Terrible o el Saltamontes, nació en La Habana y se convirtió en uno de los más importantes atletas latinoamericanos. Su salida de la Isla no está clara, pero el periodista cubano afincado en Miami, Pablo de Jesús Socorro, quien lo conoció durante el Mundial de atletismo bajo techo en Portland (Oregon), recuerda en una crónica dedicada al triunfo de Yulimar Rojas la disputa del ahora entrenador de élite con el régimen para conseguir que le permitieran llevar a la Isla un Ferrari de 130.000 dólares que obtuvo en una competición en 1995 en Sestriere (Italia), donde estuvo a punto de batir el récord en salto de longitud.

"Las autoridades forzaron a Pedroso a que accediera a vender el auto con la promesa de que le darían una parte de la venta, pero Ferrari y los organizadores se mostraron inflexibles, y fue el propio Fidel Castro quien tuvo que autorizar que Ivan el Terrible tuviera su Ferrari, pero con la advertencia de que fuera 'discreto en su uso' (sic) por las calles de La Habana. Las palabras de Castro no me las invento. Nos las dijo Conrado Martínez Corona, entonces presidente del Inder (Instituto Nacional de Deportes Educación Física y Recreación), en una reunión con la dirección del Círculo de Periodistas Deportivos de Cuba, del cual yo era el presidente en ese entonces", dice el reportero en su texto, Yulimar, el Ferrari de Iván Pedroso.