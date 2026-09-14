Davisleydi Velazco y Leyanis Pérez ganan segundo y tercer lugar en triple salto para Cuba en Budapest

Durante casi tres años, la atleta se mantuvo entrenando “sin ayuda, sin patrocinios, sin nada” bajo las órdenes del también cubano Ubaldo Duany.

La Habana/La triplista Davisleydi Velazco quedó este domingo a dos centímetros del título de triple salto en el World Athletics Ultimate Championship, en Budapest. Con un registro de 15,04 metros conquistó el segundo lugar y lo consiguió, según declaró ella misma, “representado y poniendo en todo lo alto a Cuba”. Su compatriota Leyanis Pérez se adjudicó el tercer puesto con una marca de 14,90 metros. La Isla se llevó el 2-3 en un evento que ganó la senegalesa Saly Sarr (15,06 metros).

“Cuba es mi país, donde crecí, donde nací... Entonces siempre va a ser un orgullo y un placer poder estar compitiendo con el país en el que nací y me crié”, dijo Velazco a la revista Olympics.

Para Velazco representó, además, el cierre de una temporada muy complicada. “Realmente pensaba que no iba a poder llegar hasta aquí”, reconoce en charla con Deporcuba la atleta que radica en Puerto Rico y que fue desdeñada en 2023 por la Comisión Nacional de Atletismo y la Federación Cubana de Atletismo tan solo por salir de la Isla para mejorar su nivel competitivo.

Durante casi tres años, la atleta se mantuvo entrenando “sin ayuda, sin patrocinios, sin nada” bajo las órdenes del también cubano Ubaldo Duany, quien dirigiera a la colombiana Caterine Ibargüen, campeona olímpica en Río 2016. Así consiguió la clasificación al World Athletics Ultimate Championship.

Con la guía de Duany, la triplista logró esta temporada un salto de 15,13 metros, convirtiéndose en la tercera mujer cubana que más ha volado en triple salto en la historia.

La nacida en Camagüey aseguró un premio de 75.000 dólares en un evento que no repartió medallas y reunió a los mejores del atletismo

“Me he tenido que costear todo, mis viajes, todo… Entonces, ha sido un año muy duro, lejos de mi familia y valió la pena”, subraya Velazco al portal Deporcuba que siguió de cerca la incidencias de los competidores cubanos en Budapest.

La nacida en Camagüey aseguró un premio de 75.000 dólares en un evento que no repartió medallas y reunió a los campeones olímpicos de París 2024, los campeones mundiales de Tokio 2025, los ganadores de la Final de la Liga de Diamante de 2026 y los mejor posicionados en el ranking mundial.

El tercer peldaño se lo llevó Leyanis Pérez y con ello un incentivo de 40.000 dólares, que tras el 4% de impuesto que aplica el régimen sobre los ingresos personales por los premios individuales en eventos internacionales y el 15% que reparte para el entrenador y otro 5% para los especialistas y personal de apoyo médico, la atleta se queda con 30.400 dólares.

Pérez, la vigente campeona mundial y dominadora de la prueba desde la lesión de la plusmarquista mundial, Yulimar Rojas (2024), precisó Olympics, “compitió con molestias en los isquios (músculos situados en la parte posterior del muslo), por ello decidió no saltar en el último intento”.

“Tuve que retirarme antes porque es mejor una cosa leve, que una cosa grave. Todavía tengo mucho tiempo, muchas experiencias que vivir”, declaró.