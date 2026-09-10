Por un error logístico, Cuba llega tarde a un torneo de voleibol en Canadá

El pasado martes la falta de boletos para los integrantes del equipo fue denunciada por el espacio en Facebook ‘CubanSp1ke’.

El equipo fue dividido en dos grupos, uno con destino a Panamá y otro a México, para de ahí volar a Ottawa

La Habana/Debido a “un contratiempo logístico”, como lo ha denominado la Federación Cubana de Voleibol (FCV), el equipo nacional de voleibol tuvo que ser dividido en dos grupos para viajar este jueves a Canadá, para participar en el Campeonato Continental Masculino de la Norceca, clasificatorio para el Mundial de la especialidad (2027) y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles (2028).

Esta vez, precisó el espacio en Facebook CubanSp1ke, “el problema no fue ni de EE UU ni de Canadá… Fue de los que mandan y gestionan” el deporte en la Isla. El mismo medio denunció el pasado martes la falta de boletos para los integrantes del equipo, debido a “la mala gestión” del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder) y de la FCV.

Este equipo “va a ir condicionado a un lugar frío” y se va a enfrentar no solo “al cambio de temperatura, sino a la posibilidad de una lesión muscular, que ya sería fatal”, agregó.

El periodista independiente Raúl Rodríguez contó que la federación tuvo que solicitar el cambio de horario del partido ante República Dominicana, programado inicialmente a las 19:00 horas. El juego será a las 16:00 horas.

La federación tuvo que solicitar el cambio de horario del partido ante República Dominicana, programado inicialmente a las 19:00 horas. El juego será a las 16:00 horas.

De acuerdo con la FCV, en un primer grupo, que salió de La Habana con destino a Panamá y de ahí a Canadá, viajan el capitán del equipo Miguel Ángel López, Alejandro González Ragnar, David Fiel y Yonder García, además del entrenador Jesús Cruz.

En otro vuelo, este con destino a México, van Christian Thondike Mejías, Ronaldo Flaquet;

Daniel Martínez, Robertlandy Simón, Alexis Wilson, Thiago Suárez, Marlon Yant, Osniel Mergarejo, Yusniel Martí y Lázaro Arrechea.

Según el plan, todos los atletas deberán estar en Canadá a las 11:30 horas de este viernes y de ahí tendrán trasladarse a la ciudad de Moncton, donde será el evento. “El certamen, en el que estarán ocho equipos, reparte tres plazas para el Mundial de 2027 y un único boleto para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles”, recordó el comunicador.

Cuba es parte del grupo A junto con República Dominicana, Guatemala y Estados Unidos. En el B se ubican Puerto Rico, México, Curazao y Canadá. En el evento avanzarán directamente a semifinales los vencedores de cada lote. Los que terminen como segundos y terceros lugares se enfrentarán en jornada cruzada de cuartos de final. La última participación de Cuba en un JJ OO fue en Río de Janeiro (2016).

El pasado domingo el entrenador mostró su confianza por conocer a los rivales, “entre ellos Canadá, que se nos ha tornado difícil en los últimos partidos, pero nosotros debemos salir a jugar nuestro voleibol, y cuando hay entrega y disposición sale el rendimiento”.