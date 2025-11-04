Un escándalo empaña el triunfo del cubano Yadier del Valle en artes marciales mixtas

El cubano Yadier del Valle debutó con un triunfo “polémico” ante el estadounidense Isaac Dulgarian.

El FBI investiga si su adversario, Isaac Dulgarian, consiguió dinero de las casas de apuestas para dejarse ganar

La Habana/La Ultimate Fighting Championship (UFC) suspendió al peleador estadounidense de artes marciales mixtas Isaac Bulgarian por una supuesta trama de amaños. El atleta era favorito ante el debutante cubano Yadier del Valle en la pelea del pasado sábado. Sin embargo, instantes antes del combate los momios (pronósticos) se inclinaron por el competidor de la Isla e, incluso, por su victoria en el primer asalto, como ocurrió finalmente.

“Tomamos estas acusaciones muy en serio, y junto con la salud y seguridad de nuestros luchadores, nada es más importante que la integridad de nuestro deporte”, señaló la UFC.

De acuerdo con las indagatorias, la empresa Integrity Compliance 360 (IC360), encargada de rastrear patrones anormales en el mercado y colaboradora de la UFC, alertó sobre un interés inusual en apostar por Del Valle. Best Fight Odds le daba 285/+240. El periodista Ariel Helwani advirtió del inusual movimiento.

El comunicador precisó que el cubano no estaba involucrado en el asunto turbio. “Del Valle aprovechó el error, tomó la espalda y cerró un mataleón que obligó al estadounidense a rendirse en el primer asalto”, precisó Sport en su portal.

El escándalo envuelve al peleador estadounidense. Según contó el especialista, “en el gimnasio Isaac se enfrenta a algunos de los mejores luchadores del mundo y no solo les planta cara, sino que a veces incluso los supera”.

El estadounidense Isaac Bulgarian presuntamente se dejó ganar ante el cubano Yadier del Valle. / Instagram

Helwani considera que, ante la sospecha de que el estadounidense se iba a dejar ganar y con el precedente del escándalo de apuestas ilegales que ha salido a relucir en la National Basketball Association (NBA), debió pararse el combate.

El periodista dijo que la UFC estaba al tanto de un posible amaño. “Hubo varias conversaciones con Dulgarian y su equipo sobre esta actividad”, señaló Helwani en sus redes sociales, pero descartó que la empresa tuviera que ver con estas “actividades ilícitas”.

Las casas de apuestas William Hill y Caesars Sportsbook hicieron reembolsos horas después de que la pelea terminará a consecuencia de la polémica del amaño.

La Oficina Federal de Investigación (FBI) investiga a la compañía de Dana White, líder en promoción de artes marciales mixtas. El servicio de seguridad “busca determinar si hubo manipulación deliberada del resultado o filtración de información privilegiada”, publicó el portal Sport.

La UFC ha sido un imán para los apostadores en busca de ganancias ilícitas. Helwani confirmó el acercamiento con distintos peleadores “preguntándoles si estarían interesados en dejarse ganar por una cantidad determinada de dinero”.

Isaac Dulgarian fue alumno del ex peleador y entrenador James Krause, suspendido de la UFC tras la controversia en la pelea de Darrick Minner contra Shayilan Nuerdanbieke. El primero se negó a informar de que entraba lesionado a la pelea y perdió en el primer round.