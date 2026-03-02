Fallece Roberto Castrillo, referente del skeet cubano y medallista olímpico

Su medalla de bronce en Moscú 1980 marcó un antes y un después para el tiro deportivo en Cuba

La Habana/Roberto Castrillo García, figura histórica del tiro deportivo cubano y primer medallista olímpico de la Isla en la modalidad de skeet, falleció el 28 de febrero de 2026 en Guanajay, su ciudad natal, con 85 años. Su bronce en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980 se mantuvo durante 24 años como la única medalla olímpica del país en el tiro deportivo.

Nacido el 30 de junio de 1941 en la misma ciudad en que ha muerto, entonces parte de la antigua provincia de La Habana, Castrillo comenzó a practicar tiro en la década de 1960, en Boyeros. En pocos años pasó de aficionado a referente continental.

Su carrera internacional abarcó más de quince años y cinco Juegos Panamericanos consecutivos, desde Winnipeg 1967 hasta Caracas 1983. En esos encuentros subió al podio en todas las ocasiones, acumulando siete medallas: una de oro, cuatro de plata y dos de bronce, además de nueve medallas en Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Su momento cumbre llegó en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980. Con 39 años, Castrillo aseguró la medalla de bronce en una competencia decidida por diferencias mínimas. La medalla se mantuvo como el mayor logro internacional del skeet cubano hasta que Juan Miguel Rodríguez ganó el bronce en Atenas 2004.

Su precisión alcanzó registros memorables: rompió 200 de 200 platos en una competencia preparatoria en Ciudad de México, aunque la marca no fue homologada como récord mundial.

Tras retirarse de la competencia deportiva, se desempeñó como entrenador y luego como árbitro internacional, participando en eventos nacionales e internacionales. Fue reconocido como Gloria del Deporte Cubano.

El Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder) anunció su fallecimiento y destacó su trayectoria. Las honras fúnebres se realizaron en Guanajay, donde residía, y fue enterrado la tarde del propio día.