Cuba elogia el triunfo del boxeo nacional en un evento amateur

La Copa Independencia de Boxeo Internacional “fue una buena antesala para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo”, destacó el medio oficialista ‘Jit’

La Habana/Cuba conquistó la edición 45 la Copa Independencia de Boxeo Internacional, un evento amateur que tuvo lugar en República Dominicana. Los triunfos de Julio César La Cruz, Erislandy Álvarez, Saidel Horta, Nelson Williams, además de las pugilistas Magda Massó, Dayira Mesa y Yoana Rodríguez, le dieron 31 puntos al equipo de la Isla, que superó al anfitrión República Dominicana (29) y a Guatemala (12).

El medio oficialista Jit se ha volcado en elogios por el logro de Cuba al “liderar el ordenamiento por países” de un torneo al que también asistieron exponentes de Ucrania, Estados Unidos, Francia, Panamá, Puerto Rico, Ecuador, Honduras, Trinidad y Tobago, Bahamas, Países Bajos y Antigua y Barbuda.

En la misma publicación se indicó que el evento “fue una buena antesala del torneo clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo”.

Además, se habló de “buenas noticias” generadas por las boxeadoras Mesa, Rodríguez y Massó. Se trata de una “muestra del crecimiento por el que se ha trabajado, a tono con una estrategia de género apegada al rol asignado a las mujeres en la Cuba que defendemos”, señaló en sus redes sociales el presidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder), Osvaldo Vento Montiller.

El pugilismo estuvo vetado para las mujeres en la Isla apenas hasta hace cuatro años. Namibia Flores fue precisamente víctima de esa prohibición. Pionera de la disciplina, denunció en enero pasado irregularidades al interior de las seleccionadas. “Están pasando cosas en la selección nacional que, si yo estuviera, no pasarían”, afirmó en entrevista para el podcast La Terraza Entrevistas.

El medio oficialista Jit se ha volcado en elogios por el logro de Cuba al “liderar el ordenamiento por países. / Jit

Flores subrayó: “Las niñas se andan prostituyendo por la calle de noche”, además, “están vendiendo bebidas alcohólicas dentro de la propia selección”. La atleta recordó que “las mujeres no tenemos una institución (deportiva) que nos represente en este país”.

El presente del boxeo cubano en torneos internacionales ha sido caótico. La medalla de bronce conseguida por Arlen López (80 kilogramos) en el Campeonato Mundial de la Asociación Internacional de Boxeo de Dubái evitó el fracaso en diciembre de 2025.

En el certamen, Julio César La Cruz vivió una de sus peores veladas ante el uzbeko Turabek Khabibullaev. El debutante Giorvis Salfrán (51 kg) fue vapuleado 0-5 por el armenio Rudolf Garboyan. Con el mismo puntaje Fernando Arzola (92 kg) fue humillado por el representante de Uzbekistán Arman Makhanov.

Cuba, que fue potencia en el boxeo, registró la peor actuación de su historia en el Mundial de Liverpool en septiembre pasado. Ese evento, según la revista Olympics, representaba una oportunidad para el repunte internacional del pugilismo cubano.

En los Juegos Olímpicos de París tuvo la peor actuación en 52 años. Cuba apenas sumó nueve preseas. En el ámbito regional la situación es similar. Ha dejado de ser la potencia en el área. Desde Cali 1971 hasta Guadalajara 2011, el país ocupó el podio en el medallero en los Juegos Panamericanos, pero, a partir de Toronto 2015 no ha podido volver a estar entre los primeros tres países lugares.

El Inder ha olvidado al boxeo y a sus glorias. En junio pasado, Idel Torriente Sáez, quien sobrevive con 20 dólares como entrenador, dijo que se siente “olvidado” por las autoridades deportivas y “tirado en un rincón”. El veterano pasa los días entrenando a muchachos en el Casino Deportivo, ubicado en el reparto de Antonio Maceo, en el Consejo Armada, en el Cerro, La Habana.

Aunque la labor no le ha sido del todo favorable. “Esta área no es de boxeadores”, dice a 14ymedio. En 2022 fue reabierto el gimnasio de boxeo Kid Chocolate y de judo donde colocaron un ring y un costal. Sin embargo, en el sitio hacen falta guantes, shorts, vendas, cascos. “Carecemos de muchas cosas: de los implementos deportivos, de transporte, de alimentación y el boxeo ha bajado”, dijo este hombre de 62 años.

“Desde que comencé he tenido que buscar niños en barrios lejanos”. Debido a los problemas que se viven en la Isla, “los padres evitan que los hijos vengan porque es muy lejos. A pesar de eso, tengo varios niños que están participando actualmente en las competencias”, comentó.