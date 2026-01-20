Fernando Mendoza, héroe en la final más cubana del fútbol americano universitario

Matanzas/Un desbordado público de 67.000 personas, adrenalina pura y notable herencia cubana marcaron la final del fútbol americano universitario de Estados Unidos. El partido, celebrado la noche de este lunes en el Hard Rock Stadium de Miami, deparó el triunfo 27-21 de Indiana Hoosiers sobre Miami Hurricanes y consagró un nuevo campeón en la temporada 2025-2026 de la National Collegiate Athletic Association (NCAA).

Por Indiana, destacó el quarterback Fernando Mendoza en este decisivo encuentro. El jugador, de 22 años y abuelos cubanos, mostró números favorables en pases con 16 aciertos en 27 intentos y 186 yardas. Y a la carrera, consiguió un importante touchdown de 12 yardas en la cuarta parte del juego, que en su momento sirvió para desequilibrar el marcador 24-14 a favor de los suyos.

Fernando corona así una gran campaña plagada de reconocimientos individuales como el Trofeo Heisman al mejor jugador de fútbol americano universitario en el país y la denominación de Jugador Ofensivo del Año en la Conferencia Big Ten. Sus números en pases, sumando 16 partidos de tramo regular y playoffs, fueron de 72% de efectividad, en 379 intentos con 3.535 yardas totales y 41 touchdowns. A la carrera, logró 276 yardas y siete touchdowns. Como dato adicional, resaltamos que el suplente de los Hoosiers en su posición fue su hermano, Alberto Mendoza.

Tampoco faltó representación cubana del lado de Hurricanes. Este diario confirmó la ascendencia cubana de su linebacker, Raúl Aguirre Jr. al conversar con su padre, Raúl Sr., quien salió de Cuba en 1980 durante el Éxodo del Mariel. “Popo”, como también se conoce a este jugador defensivo de 21 años, ya acumula 39 partidos en tres campañas al servicio del conjunto de Florida.

Otros descendientes de cubanos en Miami Hurricanes son el entrenador principal, Mario Cristóbal, y el coach de línea ofensiva, Alex Mirabal. Ambos tienen una amistad de más de tres décadas y también trabajaron juntos en otros programas como los de la Universidad Internacional de Florida y la Universidad de Oregón.