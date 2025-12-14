Fernando Mendoza, primer jugador de origen cubano que gana el premio de fútbol americano

El mariscal de campo recibió el 84,66% de los puntos posibles, el séptimo más alto de todos los tiempos

La Habana/Fernando Mendoza se convirtió en el primer jugador de origen cubano en ganar el Trofeo Heisman, el premio que se otorga al mejor jugador de fútbol americano universitario de Estados Unidos. El quarterback de la Universidad de Indiana nacido en Boston, pero criado en Miami, obtuvo este sábado 2.362 votos en la votación y superó a otro lanzador de origen latino, el mexicano de Vanderbilt Diego Pavia (1.435 votos), así como al corredor de Notre Dame Jeremiyah Love (719 votos) y al mariscal de campo de Ohio State Julian Sayin (432 votos).

El joven de 22 años rompió todos los esquemas este año, dentro y fuera del campo. Antes de la elección, no figuraba en las listas de apuestas a ganar el trofeo. Sin embargo, en la decisión final, su nombre estuvo presente en el 95,16% por ciento de las boletas, empatando con el hoy jugador de la NFL Marcos Mariota, quien tenía el segundo porcentaje más alto de la historia del galardón. Además, Mendoza recibió el 84,66% de los puntos posibles, el séptimo más alto de todos los tiempos.

Durante la ceremonia celebrada en el Jazz at Lincoln Center en Nueva York, el mariscal de campo dedicó el premio a su madre Elsa, quien fue una destacada jugadora de tenis en la Universidad de Miami y que actualmente padece de esclerosis múltiple, con afectaciones severas: “Mami, este trofeo es tanto tuyo como mío. Siempre has sido mi mayor admiradora. Eres mi luz. Eres mi inspiración. Eres mi mayor apoyo. Tu sacrificio, tu valentía y tu amor han sido mi guía, y esa guía me acompañará durante toda mi vida”.

En su mensaje también habló sobre sus abuelos nacidos en Cuba y, en español, expresó: “Por el amor y sacrificio de mis padres y abuelos, los quiero mucho… De todo corazón les doy las gracias”.

Ya días días antes de la premiación, en una entrevista en Peegs.com, el portal de noticias de la Universidad de Indiana, el lanzador confesó que tanto él como su hermano juegan el fútbol americano no por satisfacción personal, sino por muchas otras razones entre las que figura su familia. “Tenemos muchas razones por las que lo hacemos. Una de esas razones es nuestra mamá. Otra es toda nuestra familia. Nuestra familia es de origen cubano. Todos nuestros abuelos nacieron y crecieron en Cuba, y eso es algo que siempre llevamos muy dentro del corazón”.

El desarrollo deportivo de Mendoza se debe, en gran parte, a que se crio en un entorno que lo impulsó a competir. Además de su madre, su padre, Fernando Mendoza, también practicó deportes. Asistió a la Universidad de Brown, donde compitió en remo, y posteriormente emprendió una carrera en medicina. Actualmente trabaja como director de urgencias pediátricas en Miami.

El jugador fue vital en la temporada para los Hoosiers de Indiana y llevó a la universidad al primer lugar de la Conferencia de los 10 Grandes, cuando el equipo no estaba entre los favoritos. El pasador, que no perdió ningún partido en la temporada regular y jugará en enero el Rose Bowl, registró números históricos: completó el 71,5% de sus envíos, acumuló 2.980 yardas de pase, fue líder nacional en pases de anotación con 33 –lo que además es un récord histórico para Indiana– y fue el tercer quarterback de la conferencia desde el año 2000 en registrar tres partidos consecutivos con al menos cuatro pases de anotación y ninguna intercepción.

Mendoza, quien estudió una Licenciatura en Negocios por la Universidad de Berkeley, California, el año pasado, y está cursando ahora una maestría en Indiana, es el segundo ganador de ascendencia hispana en ganar el Trofeo Heisman, desde su instauración en 1935. Jim Plunkett, de la Universidad de Stanford y con raíces mexicanas, fue el primero en obtenerlo, en 1970.