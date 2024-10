El fracaso de Cuba en un pequeño torneo en España ahonda la crisis del béisbol en la Isla

La Habana/La crisis del deporte cubano tuvo su último episodio en Barcelona, España. Durante los últimos días de septiembre, los Cocodrilos de Matanzas, vigentes campeones de la segunda Liga Élite en la Isla, representaron a Cuba en la Semana Catalana de Béisbol, a la que fueron invitados como el equipo estrella. El resultado: dos derrotas en tres juegos y eliminación temprana.

La Barcelona Baseball Cup, a priori, era un cuadrangular en el que los equipos participantes no eran rivales muy complicados para un conjunto matancero con un buen potencial y que contó, además, con refuerzos de calidad probada en las Series Nacionales. Sin embargo, al torneo llegaron “desajustados, erráticos y poco productivos”, criticó el diario oficialista Girón este martes, que abordó el tema en un texto titulado Otro fracaso en el béisbol cubano.

Los problemas empezaron mucho antes de entrar a la cancha. La falta de visados para ingresar a España retrasó la salida del conjunto matancero. Eso provocó que incluso la organización del torneo se alterara. La Federación Catalana de Béisbol y Softbol, que había colocado a Cuba en el partido inaugural para enfrentar al representativo de Cataluña, tuvo que modificar la programación de los juegos.

Además, pocas horas antes de confirmarse el viaje a España, la página deportiva Por la Goma reveló que los uniformes con los que debían jugar en Barcelona no fueron entregados a tiempo. Tal y como denunció Pelota Cubana, los Cocodrilos viajaron “sin un equipo completo y, lo que es más alarmante, sin bates”. De hecho, el club tuvo que “pedir prestados”, según el mismo medio.

Asimismo, la falta de organización de las autoridades de la Isla provocó que, a menos de 15 días de emprender el viaje, no hubiera un solo entrenamiento por la falta de alojamiento para los jugadores. “En una provincia con la capacidad hotelera que posee Matanzas es, cuando menos, inverosímil que cosas como esas sucedan”, señaló el propio diario Girón.

Con apenas una victoria en el certamen, ante el All Stars de la Spanish Baseball League, los campeones de la segunda Liga Élite del país culminaron su participación en el certamen. Algunos jugadores culparon del mal desempeño a los directivos. Uno de ellos fue el experimentado pelotero Yordanis Samón, quien respondió a un aficionado que lanzó una dura crítica en contra de la delegación cubana. “¿Tú sabes por qué hicimos un papelazo? Porque no sabes que este equipo no ha entrenado. Llevamos días sin tocar un bate porque no había visas. En este equipo faltan casi todos los integrantes. Yo no juego pelota desde el 20 de junio. Es una falta de respeto”.

El colofón de la gira fue protagonizado por Yoisnel Camejo, quien abandonó la concentración del club al acabar el torneo. “Aprovechó la oportunidad y emprendió un nuevo camino por España, aunque quizá no esté ligado al béisbol”, dijo el periodista de Pelota Cubana Miguel Rodríguez, el pasado 1 de octubre. Ciertamente, se trata de un deporte muy poco practicado en la península, con lo que el atleta deberá buscar otros terrenos más propicios para desarrollar su carrera.

Camejo no se presentó con el resto de sus compañeros para abordar, a las 6:00 horas de España, el vuelo que trasladó al equipo a la Isla, “rompiendo cualquier nexo con el movimiento atlético” cubano. El atleta optó por “comenzar un nuevo proceso en su vida”, abundó el medio Swing Completo.

La actuación en el torneo “es el reflejo de un sistema que ha priorizado la supervivencia sobre el desarrollo y que ha abandonado a sus deportistas a su suerte”, acusó Pelota cubana sobre este episodio, algo que la propia prensa oficialista criticó. “Darle importancia a la visión que se tiene de la pelota cubana en cualquier parte del mundo forma parte también de las obligaciones de directivos, entrenadores y atletas”, atizó el diario Girón.

Esta gira reflejó la crisis que vive el deporte cubano, en un año en el que recibió un duro golpe de realidad, luego de que en los Juegos Olímpicos de París 2024, la máxima justa deportiva a nivel mundial, tuviera su peor actuación desde Múnich 1972, con apenas nueve medallas: dos de oro, una de plata y seis de bronce.