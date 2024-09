Los jugadores culpan a los directivos por la derrota de Cuba en el debut de la Barcelona Baseball Cup

La Habana/Los jugadores de la delegación cubana –encabezada por el combinado de Cocodrilos de Matanzas al que han reforzado con jugadores de otros equipos– culparon a los directivos del béisbol cubano por la derrota 8 a 0 durante su debut en el torneo Barcelona Baseball Cup este viernes contra los Algodoneros de Guasave de México.

Fue a través de Facebook que el experimentado pelotero del equipo de Matanzas Yordanis Samón dio la cara y respondió a un aficionado que lanzó una dura crítica contra de la delegación cubana, tras el descalabro. “¿Tú sabes por qué hicimos un papelazo? Porque no sabes que este equipo no ha entrenado, llevamos más de 12 días sin tocar un bate porque no habían visas. En este equipó faltan casi todos los integrantes. Yo no juego pelota desde el 20 de junio. Es una falta de respeto”, sostuvo.

Samón añadió que fueron a jugar porque, como todo cubano, lo necesitan para sobrevivir económicamente. Además, señaló a los directivos del béisbol en la Isla por la mala organización. “Vinimos porque como todo cubano necesita salir del país. La culpa la pagamos los que salimos a jugar. ¿Dónde tú viste a Rusney Castillo? Qué Dios te perdone esa lengua”, concluyó el pelotero.

Esto luego de que tras la blanqueada recibida por el combinado cubano, varios usuarios de Facebook expresaron sus opiniones, como de costumbre, pero hubo uno que fue frontal ante varios de los protagonistas, incluido Samón.

“Yo estuve en el estadio, tremendo papelazo, un abridor explotado en el primer inning, errores en fildeo. A Alarcón le robaron hasta sus pantalones. Y muchos ponches. Y Rusney Castillo gozando en el equipo mexicano. Porque siguen llevando a todos esos veteranos a torneos así, hay que llevar la juventud y dejar en casa a Ariel Sánchez, Leandro Martínez, Alarcón, Yordanis Samón y compañía”, escribió un aficionado en los comentarios de una nota publicada en Facebook por el sitio Por La Goma.

Las críticas de Samón a los directivos del béisbol cubano se dan luego del culebrón en el retraso de las visas para los atletas, lo que les impidió viajar a tiempo a España y también imposibilitó que pudieran entrenar, o al menos, tener actividad con la pelota desde finales de junio, según relataron en redes.

El retraso del cuadro cubano también afectó a la organización misma del evento que ante la encrucijada logística por la falta de visas y pasaportes tuvo que modificar la distribución de los equipos.

Este sábado, el equipo cubano de béisbol, representado por Matanzas, logró su primer triunfo en la Barcelona Baseball Cup, perteneciente a la Semana Catalana de Deportes. La victoria llegó con marcador de 5 a 2 frente al elenco de estrellas español, quien era encabezado por el experimentado cubano Yosbany Torres.

Durante el encuentro, Armando Ferrer, director del elenco matancero, colocó sobre el box al diestro Danny Betancourt, quien logró una apertura de calidad. El derecho de Santiago de Cuba trabajó seis entradas completas, en las que soportó una carrera limpia, permitió seis inatrapables y dominó a cinco bateadores por la vía de los strikes.

Además de Betancourt, trabajaron en el partido Noervys Entenza y Yamichel Pérez, este último consiguió el último out del juego para anotarse el salvamento.

Torres, por su parte, durante el enfrentamiento ante sus ex compañeros actuó por espacio de 5.1 innings. En ese tiempo, sus compatriotas le conectaron 11 inatrapables y toleró cinco anotaciones lícitas para España.

Los cubanos tomaron el control de las acciones en la parte baja del segundo episodio. En tanto, los españoles igualaron el duelo en la apertura del cuarto episodio. De esa forma, Cuba volvió a la carga en el quinto y sexto episodio, cuando pasaron en un par de oportunidades por la registradora para colocar cifras definitivas en la pizarra.