Ante los fracasos, la Federación Cubana de Boxeo abre la puerta a los pugilistas exiliados

La Habana/Como mismo el oficialismo ha aceptado a peloteros exiliados para reforzar al equipo nacional ante la fuga de atletas, ahora el presidente de la Federación Cubana de Boxeo, Alberto Puig de la Barca, abre las puertas a pugilistas que el régimen calificó de “gusanos” por escapar del país. El federativo confirmó el acercamiento a William Scull, El Indomable, el atleta que en 2019 abandonó la Isla y encontró refugio en Argentina.

"William Scull quiere defender la faja de campeón mundial aquí en La Habana, que pudiera ser el próximo 4 de mayo” próximo, aseguró a Radio Rebelde Puig de la Barca. Swing Completo confirmó que el pugilista “estuvo recientemente en Cuba y participó como público en la Serie Nacional de Boxeo”.

El campeón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) estuvo acompañado de su entrenador Franquis Aldama, lo que fortalece la idea del acercamiento para que retorne a los Domadores.

La condición para defender la bandera cubana, según el mismo Puig, es “para los boxeadores que hayan mantenido una posición de respeto hacia Cuba y puedan representar a los Domadores”.

El pugilismo en la Isla está en la lona, este año la cosecha de medallas fue escasa. Los Juegos Olímpicos de París 2024 dieron un gancho al hígado al deporte que ha otorgado 80 medallas –42 de oro, 19 de plata y otras 19 de bronce–.

William Scull viajó hasta Camagüey y apoyó a la escuadra de Matanzas en la Serie Nacional de Boxeo. / Swing Completo

En la justa veraniega, con una votación dividida, el cubano Erislandy Álvarez subió al podio como el mejor en la categoría de 63,5 kilogramos. El nacido en Cienfuegos dio la cara tras la eliminación temprana del bicampeón olímpico Julio César La Cruz y de Saidel Horta.

La antes “joya” deportiva cubana está en crisis. En el Campeonato Mundial Juvenil celebrado en Montenegro entre octubre y noviembre pasados, el equipo nacional se despidió sin medallas de oro. Apenas pudo cosechar dos platas: Yojander Fuentes (57 kilogramos) y David Manuel Espinosa (67 kilogramos).

"Es la triste realidad de ver a la escuadra de la mayor de las Antillas quedarse fuera del reparto de los codiciados metales áureos, por primera vez, desde que hicieron su debut en justas de este tipo en la segunda versión, realizada en 1983”, remarcó el diario Vanguardia.

Ante este panorama, el oficialismo busca con Scull recuperar la gloria, esa misma que le otorgó Andy Cruz. El campeón olímpico abandonó la Isla en noviembre de 2022 luego de un intento frustrado de salida. El atleta abordó un avión con destino a República Dominicana y actualmente se prepara para enfrentar el 25 de enero al mexicano Omar Salcido, en una pelea pactada en The Chelsea at The Cosmopolitan, en Las Vegas. Siendo parte del equipo nacional, William Scull realizó 364 peleas y conquistó un mundial juvenil en Kazajistán cuando tenía 18 años. Al momento de su escapatoria, se recuperaba de una lesión. “Fue así que llegué a Mendoza (Argentina). Nada me fue fácil, porque me costó mucho conseguir peleas y tuve que ir haciéndome solo, ya que fallaron algunas cosas”, contó en mayo pasado a ESPN.