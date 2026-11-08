La fuga de cuatro judocas trunca la participación de Cuba en un evento en Montreal

o viajó a Canadá ningún equipo de la Isla para el Open Panamericano de Judo de Montreal que finaliza este lunes.

El diario ‘Juventud Rebelde’ dice que para el certamen, los federativos inscribieron a 13 atletas, pero “finalmente ninguno acudió”

La Habana/Las fugas de Jonathan Charón, Lianet Cardona, Dayanara Curbelo y Orlando Polanco, quienes conquistaron cuatro medallas de oro y dos de plata en el Abierto Panamericano de Florida, truncaron los planes de la Federación Cubana de Judo y Jiu Jitsu. No viajó a Canadá ningún equipo de la Isla para el Open Panamericano de Judo de Montreal que finaliza este lunes.

“Lo preocupante es que el judo cubano continúa perdiendo oportunidades de competir internacionalmente, ganar experiencia y sumar puntos importantes para futuros compromisos”, advirtió el entrenador de judo Alain Fernández Casero, quien dio a conocer detalles de los abandonos en Florida.

Fernández considera que los atletas cubanos “necesitan oportunidades, estabilidad y una planificación deportiva que garantice su futuro”.

El ex luchador cubano Roly Dámaso subraya en sus redes sociales que detrás de cada fuga “hay años de entrenamiento, sacrificios familiares, sueños y aspiraciones que no encuentran respuesta dentro de Cuba”.

A juicio de Dámaso, “no se trata de falta de patriotismo ni de ingratitud. Se trata del derecho de cualquier deportista a decidir sobre su futuro, desarrollar su talento y recibir una remuneración digna por su profesión”.

Roly Dámaso subraya que detrás de cada fuga “hay años de entrenamiento, sacrificios familiares, sueños y aspiraciones que no encuentran respuesta dentro de Cuba”.

El luchador en retiro precisa que “mientras en el deporte internacional los atletas firman contratos profesionales, reciben patrocinios, construyen patrimonios y aseguran el futuro de sus familias, en Cuba continúan sometidos a restricciones y decisiones administrativas que limitan su desarrollo”.

La baja de los atletas fue un golpe seco para el oficialismo. Del grupo de seis competidores que intervinieron en el evento, solo quedaron los medallistas mundiales y monarcas en Gainesville Andy Granda e Iván Silva, quienes retornaron a la Isla el jueves pasado, informó en sus redes sociales el periodista Raúl Rodríguez.

Como es común en este tipo de fugas, prevalece el hermetismo de las autoridades deportivas. Sin embargo, el diario Juventud Rebelde señaló que para el certamen en Montreal los federativos inscribieron a 13 judocas, pero “finalmente ninguno acudió”.

El mismo medio lamentó que la decisión dejará sin actividad a los otros judocas: Amado Montes, Rubén Romero, Anisleidys Ur, Yainet Coronado y Marlon Herrera.

El Open Panamericano de Judo de Montreal otorga puntos para la clasificación en el ranking de la Federación Internacional de Judo, además de los Juegos Panamericanos Lima 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.