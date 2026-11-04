Luego de ganar medallas, tres judocas cubanos abandonan la delegación que compitió en EE UU

Lianet Cardona, Dayanara Curbelo y Jonathan Charón, de entre 21 y 22 años, eran la “esperanza” de las autoridades en la disciplina

La Habana/Solo unas horas después de que el oficialismo destacara las “alegrías” y “esperanzas” que dio el judo el fin de semana a Cuba, se reportó la fuga de tres jóvenes atletas en Estados Unidos. Este martes, Alain Fernández, entrenador cubano de judo en Estados Unidos, divulgó que Lianet Cardona y Dayanara Curbelo abandonaron la delegación que compitió en el Abierto Panamericano de Florida, y este miércoles, Cubalite reportó que, a esa lista, se sumó el judoca Jonathan Charón.

Los tres deportistas, que “abandonaron el conjunto antillano tras concluir su participación en la lid”, según una fuente cercana a la escuadra nacional de judo citada por el medio, se subieron al podio en Florida.

Dayanara Curbelo, en la categoría de más de 78 kilos, ganó el segundo puesto, luego de vencer a la polaca Urszula Hofman y a la dominicana Moira Morillo, mientras que en la final perdió frente a la venezolana Karen León.

Lianet Cardona (78 kg) también logró plata, tras ganar a la estadounidense Lydia Coleman y caer en el duelo por el campeonato ante la venezolana Elvismar Rodríguez. Jonathan Charón (60 kg), “flamante rey centroamericanos y del Caribe” según la prensa oficial, ganó el oro luego de derrotar en la final al brasileño Michel Augusto.

Jonathan Charón (60 kg), “flamante rey centroamericanos y del Caribe” según la prensa oficial, ganó el oro

La fuga de los tres es un golpe duro para las aspiraciones de la Isla, que veía en ellos “motivos para esperar buenas noticias del judo cubano en diferentes torneos”. Curbelo, de solo 21 años y natural del municipio Artemisa, fue la abanderada de Cuba en los Juegos Panamericanos Júnior de Asunción 2025, donde obtuvo el único oro del país en la disciplina. Este año ganó la medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, y en el Campeonato Continental de mayores de Ciudad de Panamá.

En cuanto a la santiaguera Lianet Cardona, de 22 años, también obtuvo la tercera posición en Santo Domingo 2026. En su palmarés además están las medallas de bronce en el Campeonato Panamericano y de Oceanía en Río de Janeiro 2024, y en Santiago de Chile 2025.

Charón, nacido en Guantánamo hace 22 años, logró subir al podio de manera consecutiva durante cuatro años en el Campeonato Panamericano de Judo: bronce en Calgary 2023 y Río de Janeiro 2024; plata en Santiago 2025, y oro en Ciudad de Panamá 2026. A estos logros continentales se suman sus títulos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 y en el recién concluido Panamericano de Florida, además de un bronce en el Grand Slam de Tbilisi 2025.

Los tres judocas, figuras de la selección nacional en sus respectivas divisiones, estaban contemplados para competir este próximo fin de semana en el Abierto Panamericano de Montreal.

Estaban contemplados para competir este próximo fin de semana en el Abierto Panamericano de Montreal

“¿Hasta cuándo seguiremos perdiendo atletas que tanto esfuerzo y sacrificio nos ha costado formar?”, cuestionó el entrenador Alain Fernández, quien remarcó que “la difícil situación económica, política y social de Cuba, junto con la falta de recursos, el escaso fogueo internacional y las limitadas oportunidades profesionales, continúa afectando nuestro deporte”.

Apenas el lunes se reportó la fuga de la luchadora cubana Yusneylis Guzmán López, subcampeona olímpica en los 50 kilogramos de lucha libre en los Juegos Olímpicos de París 2024, quien dejó la delegación nacional durante una escala en México, cuando el equipo viajaba con destino a Brasil. La habanera, de 30 años, se convirtió en la primera mujer cubana en conquistar una medalla olímpica en lucha para la Isla y fue la mejor atleta femenina de Cuba ese mismo año.

La habanera, de 30 años, se convirtió en la primera mujer cubana en conquistar una medalla olímpica en lucha para la Isla

Desde 2013, según las propias autoridades deportivas de la Isla, la fuga de atletas supera con creces el millar. La sangría de talento ha impactado en los resultados internacionales de la Isla. El botón de muestra más reciente fue precisamente París 2024. En esos Juegos Olímpicos, los cubanos que participaron lograron en total 18 medallas. De ellas, sin embargo, solo nueve pertenecen a la delegación cubana: oro en lucha grecorromana y otra en boxeo; plata en lucha libre y bronce en lucha grecorromana, lucha libre (2), boxeo, canotaje y taekwondo. Las demás, una de oro, cuatro de plata y cuatro de bronce, se las llevaron los deportistas exiliados de la Isla.

Los 21 atletas cubanos que asistieron a Francia representando a otros países conquistaron esas medallas con una proporción muchísimo más alta que los representantes de la Isla, que asistieron a la justa veraniega con una delegación de 61 competidores en 16 disciplinas. Esa pobre cosecha para Cuba fue la peor en 52 años.