Se fuga la luchadora cubana Yusneylis Guzmán, medallista en París 2024

Dejó la delegación nacional durante una escala en México, cuando el equipo viajaba con destino a Brasil

La Habana/La luchadora cubana Yusneylis Guzmán López, subcampeona olímpica en los 50 kilogramos de lucha libre en los Juegos Olímpicos de París 2024, dejó la delegación nacional durante una escala en México, cuando el equipo viajaba con destino a Brasil. La información fue difundida por Roly Dámaso, ex luchador cubano y comentarista deportivo especializado en la disciplina.

El ex deportista aseguró haber recibido información de tres fuentes sobre la decisión de Guzmán, conocida como La Chiqui, quien se convirtió en la primera mujer cubana en conquistar una medalla olímpica en lucha.

Dámaso apuntó a las condiciones en la Isla que han provocado que los deportistas cubanos prefieran huir del sistema deportivo nacional en búsqueda de oportunidades fuera de Cuba y defendió su derecho a decidir sobre sus carreras profesionales.

“¿Hasta cuándo el deporte cubano seguirá perdiendo atletas que han dedicado buena parte de sus vidas a representar a su país?”, cuestionó y agregó que “el deporte cubano necesita atletas, pero, sobre todo, necesita que sus deportistas tengan libertad para decidir su propio destino”.

Guzmán López ganó la plata tras caer en la final de la categoría de menos de 50 kilos ante la estadounidense Sarah Hildebrandt

En París 2024, Guzmán López ganó la plata tras caer en la final de la categoría de menos de 50 kilos ante la estadounidense Sarah Hildebrandt. En el camino había dejado a la turca Evin Demirhan por 7-6 y a la lituana Gabija Dilytė por 10-0. Posteriormente cayó 0-5 en semifinales ante la india Vinesh Phogat, pero accedió a la final después de que su rival fuera descalificada por no cumplir el peso reglamentario.

La trayectoria internacional de la habanera, de 30 años, incluye títulos en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023 y en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023, además de medallas de plata en Veracruz 2014 y Lima 2019.

Por sus resultados deportivos fue reconocida como la mejor atleta femenina de Cuba de 2024 y, en marzo de 2025, el Inder también le entregó un automóvil como reconocimiento a su desempeño, aunque se reportó poco después que el vehículo tenía desperfectos.

En ese momento, 14ymedio informó que los autos entregados fueron los que retiraron de la renta del turismo y que el régimen utilizó para estimular a atletas retirados, entrenadores y deportistas en activo por su “entrega y fidelidad” en un acto celebrado en el Coliseo de la Ciudad Deportiva de La Habana.

La fuga de Guzmán López se produce menos de un mes después del abandono de los pesistas Yeniuska Mirabal y Yorelvis Machado

La fuga de Guzmán López se produce menos de un mes después del abandono de los pesistas Yeniuska Mirabal y Yorelvis Machado, quienes abandonaron la concentración del equipo cubano en Tepic, México, antes de participar en el clasificatorio panamericano de halterofilia para Lima 2027.

Desde 2013, según el propio Inder, la fuga de atletas supera con creces el millar. La sangría de talento ha impactado en los resultados internacionales de la Isla. El botón de muestra más reciente fue precisamente París 2024. En esos Juegos Olímpicos, los cubanos que participaron lograron en total 18 medallas. De ellas, sin embargo, solo nueve pertenecen a la delegación cubana: oro en lucha grecorromana y otra en boxeo; plata en lucha libre y bronce en lucha grecorromana, lucha libre (2), boxeo, canotaje y taekwondo. Las demás, una de oro, cuatro de plata y cuatro de bronce, se las llevaron los deportistas exiliados de la Isla.

Los 21 atletas cubanos que asistieron a Francia representando a otros países conquistaron esas medallas con una proporción muchísimo más alta que los representantes de la Isla, que asistieron a la justa veraniega con una delegación de 61 competidores en 16 disciplinas. Esa pobre cosecha fue la peor en 52 años.

Desde la desaparición de la Unión Soviética, que entregaba recursos para la preparación de atletas, el deporte cubano ha caído en picada. Los juegos de Barcelona 1992, cuando la Isla obtuvo 30 medallas, marcaron el clímax para Cuba. La acompañaron otros éxitos en Atenas 1996 (25 preseas), Sídney 2000 (29), Atenas 2004 (27) y Pekín 2008 (30), pero, a partir de ahí, la situación solo empeoró. Doce atletas subieron al podio en Londres 2012, 11 en Río 2016, 15 en Tokio 2020 y nueve en París.