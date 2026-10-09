Dos atletas cubanos aprovechan un evento de halterofilia en México para fugarse

La Habana/Los pesistas cubanos Yorelvis Machado Olivera (95 kilogramos) y Yeniuska Mirabal Feria (77 kg) han aprovechado su estancia en Tepic, México, para fugarse. Los atletas se desvincularon de la delegación previo a su participación del pasado miércoles, difundió el portal Cubalite. El equipo nacional culminó este jueves su participación en el segundo clasificatorio de levantamiento de pesas rumbo a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Machado y Mirabal evadieron los filtros de seguridad implementados por el comisionado Camilo Reynaldo Ramírez, el entrenador Yoani Giniebra Junco, el instructor del equipo de varones Gabriel Esquivel Pérez, el fisioterapeuta Hector Rodríguez Martínez y la oficial técnico Liliam López Rubio.

El comisionado nacional Camilo Reynaldo Ramírez omitió hablar de los abandonos. Para el federativo “fue un evento exitoso” por las dos medallas de oro y una de bronce conquistadas por la pesista Marifelix Sarría. Además de las dos preseas de plata y una de bronce de Ludia Montero y los tres bronces de Edisnel Corrales.

“Se cumplieron los objetivos, que era realizar los biatlones que les permitieran estar entre los ocho primeros lugares, para ir buscando posiciones dentro del proceso de clasificación”, aseguró al medio oficialista Jit.

Machado y Mirabal junto con Ludia Montero Ramos, Marifelix Sarria Ruiz, Otto Felix Oñate Araujo y Edisnel Corrales Rondón abordaron el pasado 1 de octubre un vuelo con destino a México.

Yeniuska Mirabal Feria ganó la medalla de oro en la Copa de los Atletas más Fuertes (2025), en Moscú, Rusia. / Facebook/Federación Cubana de Levantamiento de Pesas

Machado era una de las cartas fuertes en el evento organizado por Panam Sports y la Federación Panamericana de Levantamiento de Pesas (Pawf), junto con la Federación Internacional de Halterofilia (IWF) y con el apoyo del Comité Olímpico Mexicano. En los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Santo Domingo, Machado logró dos medallas de bronce, por lo que fue agasajado al llegar a la Isla. En ese mismo certamen, Mirabal tuvo algunos problemas, pero logró ubicarse en un cuarto lugar.

En Santo Domingo se registraron las fugas de los esgrimistas cubanos Adam Núñez y Hershey Daniela de la Cruz, así como del jardinero central del equipo de softbol Yasmani Álvarez.

Los escapes de Núñez, De la Cruz y Álvarez se suman a los del portero del equipo masculino de hockey sobre césped, Moisés David Torres Puig, quien se desvinculó del deporte cubano pocas horas antes de la inauguración oficial del torneo y sin haber llegado a disputar un partido. El atleta de Las Tunas fingió haber recibido un pelotazo durante un entrenamiento y pidió hielo para atender la supuesta lesión. Tras anunciar que iba a tirar el hielo, aprovechó, en complicidad con otra persona, para escapar en un vehículo solicitado mediante la aplicación Uber.

Días después, la remera Leah Daniela Almeida, quien conquistó el oro junto a Ana Jiménez, también se fugó. Poco se informó sobre la competidora nacida en Máximo Gómez, en el municipio matancero de Perico, y el periodista Francys Romero, indicó que no se contaba con “más detalles sobre las circunstancias ni el destino” de la competidora.