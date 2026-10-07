Con solo 15 años, se fuga otro talento del béisbol cubano en busca de las Grandes Ligas

Carlos Adrián Hernández tiene proyección de ser un pitcher con una velocidad en sus lanzamientos por encima de las 90 millas por hora

La Habana/Carlos Adrián Hernández, de solo 15 años, es la más reciente promesa del béisbol cubano que se ha fugado. El joven dejó el país “en los últimos días” y llegó a República Dominicana. La salida del pitcher fue reportada por el experto Francys Romero este martes, quien señaló que el atleta busca firmar un contrato con alguna organización de la MLB.

El jugador villaclareño, cuenta Romero, tiene proyección de ser un pitcher con una velocidad en sus lanzamientos por encima de las 90 millas por hora, el promedio que se alcanza en el béisbol de las Grandes Ligas. El joven de 1,85 metros de estatura es elegible para firmar en el período 2027-2028, según el comunicador.

Hernández integró la preselección del equipo Cuba que participó en el Mundial Sub-15 disputado en México y que culminó apenas el domingo pasado. El torneo supuso un fracaso más para el béisbol cubano, pues la Isla no pudo siquiera pelear por alguna medalla.

El abandono de atletas empieza a pasar factura en el deporte cubano. Tal y como recuerda el periodista Yasel Porto, “una de las claves de esta derrota es que el mayor por ciento de los peloteros de más nivel cubano, con 14 y 15 años, está en República Dominicana, en academias de equipos de las Grandes Ligas o en privadas en busca de un contrato”.

“Una de las claves de esta derrota es que el mayor por ciento de los peloteros de más nivel cubano, con 14 y 15 años, está en República Dominicana”

La anterior fuga reportada de un joven pelotero fue la de Leandro Forteza García, de 19 años, a finales de septiembre pasado. El también pitcher llegó a República Dominicana, con la intención de firmar un contrato en la MLB.

El jugador espirituano fue miembro del equipo Cuba en el Mundial Sub-18 en 2025 en Japón, y en tres juegos en el campeonato registró dos ganados y uno perdido, con un promedio de carreras limpias permitidas de 3.36, además de sumar siete ponches en 8.1 innings.

De acuerdo con el registro de Francys Romero, Forteza García es el octavo miembro del conjunto mundialista de Cuba que participó en Japón que ha salido de la Isla.

Otro caso fue el de Richard Bouquet, lanzador derecho de 17 años de Holguín, quien dejó Cuba en julio pasado y quedó bajo tutela de Bailli Baseball, una academia en la República Dominicana fundada por el ex pelotero cubano Kenen Bailli, quien jugó en Series Nacionales y las Grandes Ligas con Toronto.

La salida de estos jóvenes se suma a los problemas que enfrenta el béisbol cubano desde hace años

De ese equipo juvenil cubano, el primero en salir del país fue el lanzador zurdo César Morales, de Villa Clara, en julio de 2025, quien comenzó a entrenar en Santo Domingo bajo representación de la agencia Wasserman. Le siguieron Marcos Fuentes, Alejandro Cairo y Cristian Rojas, en agosto del año pasado, mientras que Javier Zambrano, en noviembre.

La salida de estos jóvenes se suma a los problemas que enfrenta el béisbol cubano desde hace años. Por un lado, se estima que de los más de 1.000 atletas que han dejado la Isla en la última década, al menos 700 son peloteros jóvenes con proyección. En gran parte, la falta de crecimiento y las pocas posibilidades de tener una mejor vida obligan a los deportistas a buscar opciones lejos de la Isla. Un ejemplo son los pobres salarios, que llegan a 3.500 pesos para quien disputa la Serie Nacional y 8.500 para los de la Liga Élite, en un país en el que un cartón de huevos puede alcanzar los 4.300 pesos.

Además, los resultados a nivel deportivo son cada vez más pobres. En el último Clásico Mundial de Béisbol, el conocido como Team Asere tuvo el peor desempeño de su historia, luego de ni siquiera clasificar a la segunda ronda, al quedar eliminados tras sumar dos victorias y dos derrotas.

En el último Clásico Mundial de Béisbol, el conocido como Team Asere tuvo el peor desempeño de su historia

Antes, salvo el fortuito cuarto lugar obtenido por el equipo cubano en el último Clásico Mundial de Béisbol en 2023, la selección nacional solo ha sumado fracasos en los distintos eventos internacionales donde se ha presentado. En el torneo Premier 12, que reúne a los mejores equipos del mundo, el equipo pasó del sexto puesto en 2015, al penúltimo lugar (11°), empatado con Puerto Rico, en 2024.

Los eventos deportivos internacionales se han convertido en el escenario ideal para que los atletas se fuguen, aunque no son los únicos que aprovechan la salida de la Isla para abandonar las delegaciones. Otra fuga que se reportó recientemente fue la de un periodista oficialista que cubría el Mundial de Béisbol Sub-15 en México.

De acuerdo con información divulgada también por Francys Romero, el reportero Giovanni Martínez, quien incluso ese publicó una nota en el diario Jit sobre la derrota de Cuba en su debut ante República Dominicana, dejó la comitiva antes del segundo encuentro del torneo, frente a Sudáfrica, en un juego que la Isla ganó 16-0, según la nota del mismo diario deportivo oficial, pero ya firmada por Boris Luis Cabrera.