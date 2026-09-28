Se fuga otra joven promesa del béisbol cubano en búsqueda de las Grandes Ligas

La Habana/La fuga de jóvenes peloteros en la Isla sigue en aumento. La última conocida es la de Leandro Forteza García, de 19 años, que dejó el país “en las últimas horas” y llegó a República Dominicana. La salida del pitcher fue reportada por el experto Francys Romero este domingo, quien señaló que el atleta busca firmar un contrato con alguna organización de la MLB.

El jugador espirituano fue miembro del equipo Cuba en el Mundial Sub-18 en 2025 en Japón, y en tres juegos en el campeonato registró dos juegos ganados y uno perdido, con un promedio de carreras limpias permitidas de 3.36, además de sumar siete ponches en 8.1 innings.

Su participación en ese certamen fue destacada por la prensa provincial en ese entonces. “Los caribeños, máximos ganadores de estos torneos, con 11 coronas desde su surgimiento en el calendario internacional en 1981, se apoyaron en el trabajo completo del lanzador Leandro Forteza, quien apenas admitió un jit en cinco entradas”, reportó en ese entonces Escambray, sobre la victoria 10-0 en el primer partido de Cuba ante Sudáfrica.

El lanzador derecho, tras esa experiencia internacional, vio acción en la 64 Serie Nacional, en la que participó en seis juegos con los Gallos de Sancti Spíritus.

Tras esa experiencia internacional, vio acción en la 64 Serie Nacional, en la que participó en seis juegos con los Gallos de Sancti Spíritus

De acuerdo con el registro de Francys Romero, Forteza García es el octavo miembro del conjunto mundialista de Cuba que participó en Japón que ha salido de la Isla.

El más reciente había sido Richard Bouquet, lanzador derecho de 17 años de Holguín, quien dejó Cuba en julio pasado y quedó bajo tutela de Bailli Baseball, una academia de béisbol en la República Dominicana fundada por el ex pelotero cubano Kenen Bailli, quien jugó en Series Nacionales y las Grandes Ligas con Toronto.

De ese equipo, el primero en salir fue el lanzador zurdo César Morales, de Villa Clara, en julio de 2025, quien comenzó a entrenar en Santo Domingo bajo representación de la agencia Wasserman. Le siguieron Marcos Fuentes, Alejandro Cairo y Cristian Rojas, en agosto del año pasado, mientras que Javier Zambrano, en noviembre.

La salida de estos jóvenes peloteros se suma a las problemáticas que enfrenta el béisbol cubano desde hace años. Por un lado, se estima que de los más de 1.000 atletas que han dejado la Isla en la última década, al menos 700 son peloteros jóvenes con proyección. En gran parte, la falta de crecimiento y las pocas posibilidades de tener una mejor vida obligan a los deportistas a buscar opciones lejos de la Isla. Un ejemplo son los pobres salarios, que alcanzan 3.500 pesos para quien disputa la Serie Nacional y 8.500 para los de la Liga Élite, en un país en el que un cartón de huevo con 30 piezas puede alcanzar los 3.500 pesos.

De los más de 1.000 atletas que han dejado la Isla en la última década, al menos 700 son peloteros jóvenes con proyección

Además, los resultados a nivel deportivo son cada vez más pobres. En el último Clásico Mundial de Béisbol, el Team Asere tuvo el peor desempeño de su historia, luego de ni siquiera clasificar a la segunda ronda, al quedar eliminados tras sumar dos victorias y dos derrotas.

Antes, salvo el fortuito cuarto lugar obtenido por el equipo cubano en el último Clásico Mundial de Béisbol, en 2023, la selección nacional ha sumado fracasos en los distintos eventos internacionales donde se ha presentado. En el torneo Premier 12, que reúne a los mejores equipos del mundo, el equipo pasó del sexto puesto en 2015, al penúltimo lugar (11°), empatado con Puerto Rico, en 2024.

Los eventos deportivos internacionales se han convertido en el escenario ideal para que atletas se fuguen, aunque no son los únicos que aprovechan la salida de la Isla para abandonar las delegaciones. Otra fuga que se reportó fue la de un periodista oficial que cubría el Mundial de Béisbol Sub-15 que se disputa en Mérida, Yucatán, México.

De acuerdo con información divulgada también por Francys Romero el sábado por la noche, el reportero Giovanni Martínez, quien incluso ese día publicó una nota en el diario Jit sobre la derrota de Cuba en su debut ante República Dominicana, dejó la comitiva antes del segundo encuentro del torneo, frente a Sudáfrica, en un juego que la Isla ganó 16-0, según la nota del mismo diario deportivo oficial, pero ya firmada por Boris Luis Cabrera.