Se fugan tres de los remeros cubanos que ganaron una medalla de bronce en Paraguay

A la derecha de la imagen, el equipo cubano de ocho con timonel, que ganó una medalla de bronce antes de la fuga de tres de sus miembros.

El día anterior, en los II Juegos Panamericanos Júnior, otro equipo de la misma especialidad había dedicado su presea de oro a Fidel Castro

La Habana/Horas después de que los cuatro ganadores de la prueba de remos cortos dedicaran su medalla de oro a Fidel Castro y lo alabaran como el máximo impulsor del movimiento deportivo cubano, se fugaron tres integrantes del equipo de ocho con timonel, Robert Landy Fernández, Félix Puente Batista y Keiler Ávila Núñez, que conquistaron la medalla de bronce en los II Juegos Panamericanos Júnior. También abandonó la delegación cubana la balonmanista Suannet de la Caridad Nápoles.

Según el presidente del Comité Olímpico Paraguayo (COP), Camilo Pérez, el jefe de la misión deportiva de la Isla les comunicó que los atletas se “retiraron de la delegación”. El dirigente indicó que a los atletas les fue cancelada su acreditación. “Ellos no pueden entrar al recinto [hotel donde está concentrada la delegación cubana]. Lo que no están haciendo ahora es representar a su país”, precisó.

Pérez subrayó en entrevista con la radio Monumental AM 1080, que el caso de los cubanos “no es una desaparición”. Sin embargo, en apego a los protocolos, el COP dio aviso a la Policía.

El comisario Pedro Bavera, de la Comisaría Décima de Asunción confirmó al programa La Mañana de Unicanal que la denuncia fue presentada por la encargada de la delegación cubana a las 17:00 horas del miércoles.

La mujer contó que la delegación cubana “salió alrededor de las 7:00 del hotel con dirección a los diferentes lugares de competición”. Al terminar los eventos, a los atletas se les permitió realizar los que denominó “turismo interno”.

La encargada señaló que los cuatro atletas aprovecharon este permiso para “separarse de la delegación y ya no volvieron al hotel”. Asimismo, añadió que por la tarde recibió una llamada en la que los fugados manifestaron su intención de “no regresar a la Isla”.

La jefa de la misión cubana acudió a la comisaría para denunciar la fuga y solicitar el apoyo para la ubicación y detección de los remeros y la balonmanista.

El evento había sido noticia en la Isla este miércoles cuando los medios oficiales destacaron la medalla de oro del equipo cubano en remos cortos y las palabras de uno de sus integrantes, Roberto Carlos Paz, quién dedicó el triunfo a Fidel Castro en el 99 aniversario de su natalicio. “Es un orgullo cerrar con este oro y más un día como hoy”. A Asunción viajó un grupo de 15 remeros, quienes fueron registrados para participar en modalidades de la especialidad.

Los medios oficialistas en la Isla han confirmado la escapatoria de los atletas, aunque otros como Jit se han limitado a informar del regreso a la Isla de integrantes de los exponentes de tiro deportivo, tiro con arco y esgrima. La directora de formación y superación del Inder, Emilia Rebeca Hernández Mezonet, y Rodolfo Pérez Céspedes, subdirector general de la Esfaar Cerro Pelado, recibieron a este contingente en el Aeropuerto Internacional José Martí.

La Isla se ubica en el décimo sitio de los II Juegos Panamericanos Júnior con dos medallas de oro, dos de plata y tres de bronce. Muy por debajo de Brasil con 44 preseas doradas, 21 segundos lugares y 26 podios de tercer sitio.