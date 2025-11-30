El fútbol cubano alternativo en la USL Championship de Estados Unidos

Matanzas/La USL Championship representa el máximo nivel dentro de la organización Ultimate Soccer League (USL), y a su vez, está considerada la segunda mejor liga de fútbol de los Estados Unidos por detrás de Major League Soccer (MLS). El torneo consta actualmente de 30 fechas en su tramo regular, con una tabla de posiciones dividida en Conferencias Este y Oeste. Para decidir el campeón, se celebran playoffs (eliminatorias) que involucran a 16 de los 24 equipos participantes. Desde su surgimiento, el torneo ha brindado oportunidades de desarrollo a jugadores cubanos. Durante la temporada 2025, cinco nacidos en la Isla vieron acción en la competencia. Los repasamos.

El caso más destacado fue el de Frank Nodarse, quien por segundo año consecutivo alcanzó la final de Conferencia Este en las eliminatorias al servicio de Rhode Island FC. El central de 24 años y 1.91 metros jugó 25 partidos con 23 titularidades y 1919’ minutos contando postemporada. Su estadística más destacada fue un 60% de duelos ganados por la posesión del balón. Nodarse formó parte de la cantera de Inter Miami en su momento. En 2018, había escapado de la Selección Cubana durante el Premundial Sub 20 celebrado en Florida.

Otro central cubano destacado fue Arturo Diz Pé. El espigado futbolista de 31 años alcanzó los playoffs en su primer año con el Hartford Athletic. En total, sumó 23 partidos, 19 titularidades, dos goles y un 69% de efectividad en disputas aéreas por la esférica. Diz Pé participó en su octava campaña en el circuito, y suma 177 encuentros en tramos regulares del mismo. Integró el Cuba Sub 20 que asistió al Mundial de la categoría Turquía 2013.

Aunque Las Vegas Lights terminó en la última posición de la Conferencia Oeste, el portero pinareño Raiko Arozarena fue quinto del tramo regular en porterías a cero con 10. El hermano del pelotero Randy Arozarena se las arregló para atajar el 63% de los remates a puerta que recibió. Su equipo ya anunció el término de su vínculo contractual, por lo que escuchará ofertas este invierno.

Tras terminar campeón de USL Cup con Northern Colorado Hailstorm FC, y ser reconocido como defensor del año en USL League One, la tercera categoría estadounidense, Bruno Rendón asumió su año debut en USL Championship con Indy Eleven. El matancero, capaz de jugar como lateral y extremo, asumió así el primero de sus tres años de contrato. Jugó 26 partidos en la liga, con 21 titularidades y tres goles. Bruno fue otro de los fugados en el Premundial Sub 20 de 2018.

Mención aparte merece el delantero cienfueguero Frank López. A pesar de que vio su temporada reducida a apenas 11 presentaciones con El Paso Locomotive FC, a sus 30 años exhibe 50 goles y 15 asistencias de por vida en 174 partidos de campañas regulares del certamen. Frank aprovechó la Copa Oro para quedarse en Estados Unidos en 2015. Gracias a ello, pudo firmar una aceptable carrera profesional.