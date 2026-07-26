El gimnasta que abandonó Cuba en 2022 conquista una medalla de oro en Italia

Manrique Larduet Bicet deja atrás las lesiones y entre sus metas está defender la bandera italiana en Los Ángeles 2028

La Habana/El gimnasta cubano Manrique Larduet Bicet regresó al podio tras varios años acechado por las lesiones. El atleta conquistó este sábado el Campione D’Italia Assoluto 2026 y “vuelve a demostrar su enorme calidad en la gimnasia artística”, destacó el periodista Raúl Rodríguez en Dporto Sports News.

Larduet Bicet, con 82.900 puntos, superó a los italianos Yumin Abbadini y Simone Speranza. Además del título, avanzó a cuatro finales por aparatos, donde llegará como uno de los principales favoritos. “Confirma que el talentoso santiaguero sigue escribiendo capítulos importantes en una brillante carrera internacional”.

El comunicador recordó que Cuba perdió a este atleta. El santiaguero era la principal figura de la gimnasia artística en la Isla cuando en 2020 el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder) no lo incluyó en la delegación que disputó los Juegos Olímpicos de Tokio.

Según los directivos, estaba fuera de la “forma física y técnica necesaria para un evento de ese nivel”. Larduet Bicet desmintió la versión oficialista y aclaró que meses antes del anuncio había renunciado porque no le permitieron seguir su preparación con su entrenador Carlos Gil e incluso lo apartaron del Inder.

Larduet Bicet fue un referente de la gimnasia mundial durante el ciclo olímpico de Río 2016.

“Asumo la responsabilidad de mi renuncia, pero no asumo la falta de respeto. Si me mantuve callado es porque no quería seguir lastimándome emocionalmente, me sentía muy mal. Sé que las redes no siempre favorecen, pero también hay que aclarar lo que no se dice”, dijo en ese momento el gimnasta.

Larduet Bicet fue un referente de la gimnasia mundial durante el ciclo olímpico de Río 2016. Con Cuba, fue subcampeón mundial en barra fija (2015) y medallista de plata en el concurso completo en el Mundial de Glasgow ese mismo año, además de conquistar múltiples medallas en Juegos Panamericanos y Copas del Mundo. También destacó al incluirse en varias finales en los Juegos Olímpicos.

Cansado de ser desdeñado por las autoridades deportivas en la Isla, el gimnasta abandonó en 2022 el país y se dirigió a Italia. “Nuevo comienzo, nueva familia. Gracias por la oportunidad”, anunció en sus redes sociales y confirmó que sería parte del Palestra As Gin–Ssd Ginnastica, un club ubicado en la ciudad de Civitavecchia, en el Lacio.

El año pasado se integró al Romagna Team. Larduet Bicet inmediatamente fijó sus metas: “Mi objetivo es llegar a Los Ángeles 2028. Me siento maduro, física y mentalmente, y estoy listo para luchar por una medalla olímpica”.

De acuerdo con el medio especializado Gimnasia Latina, con su llegada al Romagna Team, Manrique Larduet renueva su sueño olímpico, “esta vez bajo nuevos colores, con la misma ambición que lo llevó a convertirse en uno de los grandes nombres de la gimnasia mundial”.