Guille Ponce, el portero de padre cubano que asciende al Juvenil A del Real Madrid

El guardameta madrileño, de padre cubano, ya sumó dos partidos sin recibir gol en el Grupo 5 de la actual División de Honor Juvenil.

A sus 17 años, el guardameta madrileño ya ha debutado en la UEFA Youth League y ha representado a España en las categorías inferiores

Matanzas/El portero de ascendencia cubana Guillermo Ponce López inicia la temporada 2026-2027 con un nuevo capítulo en la cantera del Real Madrid al ser asignado al principal equipo Sub 19 (Juvenil A) de la institución más ganadora del fútbol español.

El guardameta madrileño, de padre cubano, ya sumó dos partidos sin recibir gol en el Grupo 5 de la actual División de Honor Juvenil, máxima categoría del balompié Sub 19 en España. En la primera jornada del campeonato, su equipo se impuso 3-0 sobre su similar de Rayo Majadahonda, y en la segunda fecha vapulearon 4-0 al once de Talavera de la Reina.

A nivel europeo, Guille debutó en la presente edición de UEFA Youth League, la competición más importante de clubes juveniles a nivel continental, y dejó su portería en cero ante la escuadra del Inter de Milán. El jugador de 17 años ya había recibido una convocatoria en este torneo durante la pasada campaña, pero aquel partido ante Olympiacos lo vio desde el banquillo.

Ya en el curso 2025-2026 había demostrado su valía bajo los tres palos del Juvenil B del conjunto merengue, con el que salió campeón de Liga Nacional Juvenil en su apartado de la Comunidad de Madrid

Ponce vivió un verano bastante activo en 2026, porque además de hacer pretemporada con la tercera plantilla del Real Madrid, representó a España en el Campeonato Europeo Sub 17, en el que La Roja terminó semifinalista. El arquero hispano-cubano disputó dos partidos en el certamen: una victoria por 1-0 ante Bélgica en fase de grupos y la semifinal ante Italia, perdida 4-2 en penales por los españoles tras un 1-1 en tiempo reglamentario. Después de ese evento, debutó con España Sub 18 en partidos amistosos.

El ascenso de Guille Ponce no es casualidad. Ya en el curso 2025-2026 había demostrado su valía bajo los tres palos del Juvenil B del conjunto merengue, con el que salió campeón de Liga Nacional Juvenil en su apartado de la Comunidad de Madrid. Para colaborar con dicho título, el canterano madridista desde 2016 solo recibió 10 goles y terminó con 20 puertas a cero en 24 partidos.

Su padre, el Dr. Guillermo Ponce Morales, nació en Villa Clara en 1969. Ha desarrollado una reconocida trayectoria como forense y preside la Asociación de Médicos Cubanos en España. Su activismo social y político lo ha llevado a exponer en más de una ocasión las arbitrariedades de la dictadura cubana. Mediante su liderazgo en la asociación Afrohispanos y su función de Secretario General en la conferencia de AFROMADRID, ha contribuido a visibilizar la necesidad de igualdad, aceptación y oportunidades para los afrodescendientes en suelo español.