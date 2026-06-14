La Habana vive el Mundial y durante 90 minutos los cubanos olvidan la crisis

"Vinimos por la calle, en lo que sea, en almendrones”, contó a EFE la habanera Idania Heredia.

Decenas de seguidores de Brasil y Marruecos se reunieron en la Fábrica de Arte Cubano para ver el debut de ambas selecciones

La Habana/El Mundial de fútbol 2026 también se vive desde La Habana, donde los aficionados a este deporte olvidan, al menos durante 90 minutos, la grave crisis energética que atraviesa la Isla. Decenas de seguidores de Brasil y Marruecos se reunieron este sábado para disfrutar del partido entre ambas selecciones.

Uno de los epicentros de la fiesta futbolística fue la Fábrica de Arte Cubano (FAC), el conocido centro cultural del Vedado habanero, que abrió sus puertas para transmitir el duelo entre sudamericanos y magrebíes, disputado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en el arranque del Grupo C del Mundial.

“Venimos por Brasil. Somos fanáticos de la Canarinha y vinimos por la calle, en lo que sea, en almendrones”, contó a EFE la habanera Idania Heredia, de 50 años, en referencia a los automóviles estadounidenses clásicos que funcionan como taxis compartidos en la capital cubana.

La crisis energética, que comenzó a mediados de 2024 en la Isla, se ha agravado durante los últimos meses de la mano del bloqueo petrolero de EE UU. La economía estatal está casi totalmente paralizada y se estima que se contraerá al menos un 6,5% durante este ejercicio, a lo que habría que sumar una caída acumulada de más del 15% entre 2020 y 2025.

FAC había anunciado la pasada semana que funcionaría únicamente “para eventos especiales”, pero este sábado abrió sus puertas para el encuentro deportivo

El transporte público prácticamente ha desaparecido y por las calles de La Habana circulan principalmente los conocidos triciclos eléctricos y pocos automóviles. Ante el desabastecimiento de combustible, el Gobierno cubano aplicó desde febrero un plan de contingencia que redujo los actos públicos, entre ellos los eventos culturales y deportivos.

En este contexto, la FAC había anunciado la pasada semana que funcionaría únicamente “para eventos especiales”, pero este sábado abrió sus puertas para el encuentro deportivo, gracias a los esfuerzos de la Embajada de Brasil en la Isla y de otras empresas.

El embajador brasileño en Cuba, Christian Vargas, quien también disfrutaba del partido en la FAC, señaló a EFE que lo hacía “con mucha alegría junto a los amigos cubanos” y también con “muchos extranjeros”.

“Estamos aquí, en Fábrica de Arte, para el primer partido de Brasil, que no será fácil contra Marruecos. Es un equipo que respetamos mucho. Pero vamos a luchar”, añadió el diplomático.

Ni las altas temperaturas en la Isla, que se sentían cada vez más en los espacios de la FAC, colmados de aficionados, impidieron que los asistentes disfrutaran del encuentro, se emocionaran con un gol de cada equipo durante los primeros 45 minutos y exhibieran la adrenalina que transmite el fútbol, incluso vivido desde lejos.

Otros espacios en la Isla, como la sede de la Embajada de Alemania, el Hotel Meliá Habana y varios negocios particulares, también se han sumado al Mundial

Así lo expresó Lianet Laguna, otra habanera de 33 años que apoyaba a Marruecos, al afirmar que es un “equipo que promete”.

“Yo sé que en este Mundial también le va a echar”, decía jocosamente, en referencia a que esperaba una buena participación del conjunto africano.

La esperanza de la joven, que reconoció “no seguir mucho el fútbol”, aunque sí el Mundial “porque reúne a los amigos”, no fue defraudada. Marruecos abrió el marcador en el minuto 21 con un gol de Ismael Saibari.

El empate en la primera mitad llegó apenas once minutos después, con un gol del brasileño Vinícius Júnior en el minuto 32, que dejó la igualdad en el marcador hasta el final.

Otros espacios en la Isla, como la sede de la Embajada de Alemania, el Hotel Meliá Habana y varios negocios particulares, también se han sumado al Mundial y anunciaron la transmisión de varios partidos. Son pequeños alivios para los cubanos, que durante hora y media y hasta el próximo 19 de julio tratarán de desconectarse de la crisis que atraviesa el país gracias a la emoción del fútbol.