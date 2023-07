Por primera vez en la historia tres cubanos estarán en el 'Derby' de Jonrones de las Grandes Ligas

Los peloteros cubanos siguen haciendo historia en las Grandes Ligas. Los atletas Randy Arozarena, Luis Robert Jr. y Adolis García competirán en el Derby de Jonrones que se realizará el próximo 10 de julio en T-Mobile Park de Seattle. Es la "primera vez" que en este evento, iniciado en 1985, participarán tres atletas nacidos en la Isla, informó en sus redes sociales el periodista Francys Romero.

Este año, el jardinero Randy Arozarena, naturalizado mexicano, y jugador de los Tampa Bay Rays, mostrará por qué es pieza clave en el equipo estadounidense. En la primera mitad de la temporada 2023, ha conseguido 16 jonrones.

A este concurso de cuadrangulares se une Luis Robert Jr., contratado por 50 millones de dólares por los Medias Blancas de Chicago en 2020, que ha conectado 25 cuadrangulares en la actual temporada. Su marca personal es superada por Shohei Ohtani en la Liga Americana.

En un principio, Robert Jr. no tenía interés en participar en el Derby, según declaró a la revista MLB al afirmar que "no era un jonronero nato y no sabía si su juego podría tener éxito en el evento".

"Aunque no hablo el idioma estoy orgulloso de mi herencia. Cuba es un pueblo fuerte"

El beisbolista de los Rangers de Texas, Adolis García, tomó con entusiasmo su participación en el Derby de Jonrones. Fue ubicado en la cuarta posición y dijo estar preparado para un enfrentamiento de primera ronda con nada menos que ante su amigo Randy Arozarena (quinto preclasificado).

El Derby de Jonrones se llevará a cabo un día antes del Juego de las Estrellas, donde participará Nolan Arenado. Este atleta, hijo de cubanos, descartó participar en representación de la Isla en un torneo internacional. "Mi padre es de Guantánamo", dijo a la revista MLB. "Aunque no hablo el idioma estoy orgulloso de mi herencia. Cuba es un pueblo fuerte".

Al enterarse que con la eliminación de la regla de repatriación para los cubanos residentes en el exterior podría ser la apertura para integrar alguna selección dentro de la Isla, descartó esa posibilidad. "Habrá que hablarlo con mis padres y mi familia al respecto y vería lo que dicen. Pero a partir de ahora asumo que dirían que no hasta que las cosas cambien allí (en Cuba)", respondió al periodista de Pelota Cubana Yordan Carmona.

Arenado ha ganado diez guantes de oro, seis guantes de platino, cinco bateadores de plata y ha sido seleccionado al Juego de las Estrellas ocho veces.

