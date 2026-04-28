Una jueza federal de EE UU impide competir al cubano Reineri Andreu Ortega

El luchador cubano ha sido inhabilitado para participar en la liga universitaria, lo que también le impide acceder a ingresos por el uso de su nombre e imagen

La Habana/El dos veces campeón mundial cubano de lucha libre sub-23, Reineri Andreu Ortega, ha sido inhabilitado para competir en la temporada 2026-27 en la Universidad Estatal de Iowa, en EE UU, lo que le impide, además, acceder a ingresos por el uso de su nombre e imagen. La jueza federal de Iowa Rebecca Goodgame Ebinger desestimó la apelación a inhabilitación deportiva presentada a finales del año pasado por el atleta cubano, al considerar que “no existen argumentos suficientes” para sustentar la supuesta violación a la Ley Sherman de competencia, publicó Bloomberg Law.

Andreu Ortega demandó a la National Collegiate Athletic Association (NCAA) tras quedar excluido de la lucha universitaria en Iowa por la llamada “regla del reloj de elegibilidad de cinco años”, una disposición que limita el tiempo que un atleta puede competir en el sistema universitario estadounidense.

La exclusión para Andreu Ortega no es solo deportiva, pues quedar fuera de la NCAA significa perder quizá la única vía real para capitalizar años de sacrificio y medallas. Sus abogados argumentan que, sin esa oportunidad, su carrera en EE UU “queda prácticamente truncada”.

El cubano, que desertó en 2022, considera que la norma es arbitraria al impedirle acceder a oportunidades económicas que sí están disponibles para otros atletas universitarios. Según la NCAA, el reloj de elegibilidad de Ortega inició cuando estudió en la Universidad Manuel Fajardo, en Cuba, pese a que esa institución no pertenece al sistema universitario estadounidense.

El cubano, que desertó en 2022, considera que la norma es arbitraria al impedirle acceder a oportunidades económicas que sí están disponibles para otros atletas universitarios.

La defensa del atleta precisó en 2025 al diario estadounidense Des Moines Register, que Andreu Ortega terminó la escuela secundaria en Cuba en la primavera de 2016, pese a que a partir del otoño de ese mismo año tomó cursos en la Universidad Manuel Fajardo: además, en 2017 empezó a entrenar y a luchar para la Selección Nacional, que “no tiene ninguna afiliación con ninguna universidad”.

“Contar los años que un estudiante asiste a una institución que no pertenece a la NCAA como años para su plazo de elegibilidad es arbitrario y caprichoso”, alega la demanda.

La jueza Goodgame Ebinger no tomó en cuenta los casos de atletas estadounidenses que han pasado años en ligas profesionales y pueden reintegrarse a la universidad y competir sin restricciones. Los abogados argumentaron que el ex jugador de béisbol Chris Weinke, quien tras seis años como profesional, ganó el Trofeo Heisman en el fútbol universitario a los 28 años.

El luchador nacido en Sancti Spíritus, tras llegar a EE UU se instaló en Iowa y se integró al Cyclone Regional Training Center, donde ganó un lugar en el equipo de ISU. Sin embargo, ante la determinación de la jueza, está sin poder competir oficialmente.