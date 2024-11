Lázaro Bruzón triunfa en el torneo de ajedrez Fall Norm Invitational de Charlotte, en EE UU

US Chess Federation

La Habana/El Gran Maestro Lázaro Bruzón, exiliado en EE UU desde 2018, ganó este martes el campeonato Fall Norm Invitational de Charlotte, Carolina del Norte. Tras una partida de solo 12 lances contra el ajedrecista peruano Emilio Córdova, obtuvo los 6,5 puntos que lo situaron en el primer lugar del podio.

Con una defensa eslava –una de las más rotundas, pero con el inconveniente de mostrar desde un primer momento el plan de estrategia–, Bruzón abrió con el peón de la dama y enseguida movilizó su caballo a f3. La caballería de Córdova –c6– no se quedó atrás. Con sendos enroques en el onceno lance y el medio juego apenas iniciado, acordaron el empate.

Tras nueve rondas en las que Bruzón se fue imponiendo de forma meteórica y superar a rivales como Jianchao Zhou o Ryo Chen –ambos acabaron, como Córdova, con 5,5 puntos–, su juego contra el peruano fue, por tanto, casi una formalidad. A comienzos de semana estaba claro su triunfo.

Después de la quinta ronda, en la que Bruzón superó a Chen –tras un empate–, venció al indio Aarav Dengla en una larga partida de 58 lances. Su victoria le garantizó liderar en solitario hasta el cierre de la competencia. El Gran Maestro cubano acumula 2.578 Elo, el puntaje en que se expresa la experiencia de un jugador.

Bruzón fue dado de baja de la Federación Cubana de Ajedrez en 2018, una medida que las autoridades deportivas del régimen tomaron contra él por su decisión de marcharse a Estados Unidos. Integrado en la Federación del país norteamericano, el tunero llegó a jugar para el equipo de la Universidad de Webster, capitaneado por la legendaria maestra húngara Susan Polgar.

Blancas: Lázaro Bruzón; negras: Emilio Córdova; novena ronda / US Chess Federation

En octubre del año pasado, Bruzón se enfrentó públicamente a la Federación cubana, que había invitado a los ajedrecistas emigrados al Campeonato Nacional, pero con dos condiciones: que renunciaran a las Federaciones que los habían acogido en el extranjero y que en sus expedientes no constara ninguna “conducta irrespetuosa” hacia las autoridades cubanas.

"¿Qué es tener una 'actitud irrespetuosa'?", cuestionó entonces Bruzón. "¿Es decir que el pueblo cubano está en la peor situación, que no hay medicinas, que no hay alimentos, que el sueldo no le alcanza a nadie para vivir, que la mayoría de los jóvenes y todo el mundo está en proceso de irse o ya se ha ido?".

El gran maestro subrayó que los dirigentes "tienen al pueblo cubano hundido en la máxima miseria y desesperación y saben lo que tienen que hacer, que es un cambio radical del sistema". "¿Qué adjetivos les ponemos a esa gente? ¿Eso es faltar el respeto? ¿Decir la verdad? Faltar el respeto es lo que hacen ellos, que es reírse del pueblo cubano, es seguir dando muela y alimentando falsas esperanzas que nunca llegan", añadió.

Los “requisitos imprescindibles” de la Federación dejaban fuera a los mejores ajedrecistas cubanos, todos fuera del país, como Leinier Domínguez –actual número 12 entre los mejores del mundo–, Arián González, Thalía Cervantes y Yunieski Quesada, entre otros. La mayoría de ellos no solo juegan representando a otros países, sino que han sostenido una actitud crítica hacia el régimen, en particular tras las protestas del 11 de julio de 2021.

Por su parte, Bruzón obtuvo en cinco ocasiones el título de campeón nacional y su coeficiente Elo –la puntuación que expresa la habilidad relativa de los ajedrecistas– llegó a ser superior a los 2.700 puntos. Cuando se marchó a EE UU, la Federación dijo que se había prestado para el "flagelo del robo y la comercialización de atletas" por parte de "los países más ricos".

Pese a las “excepciones” de la Federación –que dijo que estaba dispuesta a aceptar a Domínguez, pero en modo alguno a Bruzón por “irrespetuoso”–, ningún ajedrecista cubano residente en el extranjero aceptó participar en el torneo.

Blancas: Lázaro Bruzón (2.578)

Negras: Emilio Córdova (2.525)

Defensa eslava. Fall Norm Invitational de Charlotte (EE UU). 9a ronda. 27-11-2023.

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nf3 Nf6 4.cxd5 cxd5 5.Nc3 Nc6 6.Bf4 Bf5 7.e3 e6 8.Bd3 Bxd3 9.Qxd3 Bd6 10.Bxd6 Qxd6 11.O-O O-O 12.Rac1