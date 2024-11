Luis Tiant, el 'Fred Astaire' cubano, nominado al Salón de la Fama del béisbol

La Habana/La leyenda del pitcheo cubano Luis Tiant, El Tiante, figura en la boleta del Comité de la Era Clásica que se reunirá el próximo 8 de diciembre en Dallas para votar las nuevas inclusiones en el Salón de la Fama del Béisbol. Para que el habanero, nacido en Marianao, reciba su placa en Cooperstown necesita del 75% de los votos de los integrantes del comité.

De ser elegido, Tiant sumaría su nombre al de sus connacionales Tany Pérez, Orestes Minnie Miñoso, Tony Oliva, Cristóbal Torriente, Martín Dihigo y José Méndez.

En la boleta aparece el nombre de El Tiante al lado de Dick Allen, Ken Boyer, John Donaldson, Steve Garvey, Vic Harris, Tommy John y Dave Parker, todos con destacadas trayectorias en las Grandes Ligas de Estados Unidos antes de 1980. “Veremos si El Tiante entra al templo de los inmortales”, señaló en sus redes sociales el periodista Francys Romero. “Aunque [la inclusión en el Salón] no ocurrió mientras estaba en vida, mejor tarde que nunca”, subrayó.

Tiant falleció a los 83 años el pasado 8 de octubre y en vida reiteró en varias ocasiones su disgusto por no ser incluido en el Salón de la Fama. Incluso, “llegó a pedir a su familia que no asistiera a ninguna ceremonia de inducción si esta llegaba después de su fallecimiento”, recogió el medio Pelota Cubana USA.

El sentir de Tiant por lo que consideraba una injusticia fue recordado por ESPN en una publicación el día de su muerte. “Hace 21 años que yo debía estar en el Salón de la Fama”, comentó el legendario pelotero a la cadena deportiva en 2016. “Lo único [que quiero] es que no me vayan a poner después de que me muera. Cuando estás vivo puedes disfrutar con tu familia con tus hijos, amigos. Pero muerto, que vas a disfrutar muerto. Eso no está bien”, zanjó entonces.

Tiant recordó que una situación similar ocurrió con el pelotero Ron Santos: “Si sabían que lo iban a exaltar, por qué esperaron a que se muriera el hombre. Por lo menos dale el honor, esa satisfacción en vida. No importa que te mueras al otro día”.

David Ortiz y Luis Tiant en un carro de golf. / Instagram/@realeltiante

En 1988 el pitcher cubano estuvo nominado al Salón de la Fama, pero solo consiguió un 30,9% de los votos. Otros esfuerzos por incluirlo también resultaron infructuosos, como el reclamo de Tony Oliva, que en julio de 2022 exigió su inclusión.

Según el diestro cubano, que desplegaba un wind-up giratorio en sus lanzamientos que confundía a sus rivales, su padre siempre le recordaba que a Cuba no podía regresar porque Fidel Castro “no lo quería” en la Isla, “así que tú te quedas aquí” en las Grandes Ligas. Tiant abandonó la Isla en 1959 para jugar con los Tigres de Ciudad de México, donde fue descubierto por los Guardianes de Cleveland, que compraron su contrato por 35.000 dólares.

El cubano luego se convirtió en un emblema de los Red Sox de Boston (1971-1978), el equipo que lo introdujo en su Salón de la Fama. En las Grandes Ligas cuenta con un récord de 229 triunfos y 172 derrotas en sus 19 temporadas en activo, en las que también jugó para los equipos de Yankees de Nueva York, Mellizos de Minnesota, Piratas de Pittsburgh y Angelinos de Anaheim.

A lo largo de su carrera conquistó 20 o más juegos en cuatro temporadas (21 en 1968, 20 en 1963, 22 en 1974 y 21 en 1976), además del título de efectividad en las campañas de 1968 (1,60) y en 1972 (1,91). También participó en tres ediciones del Juegos de las Estrellas (1968, 1974 y 1976).

Tiant terminó en tres ocasiones entre los primeros seis en las votaciones para el premio Cy Young, que distingue al mejor lanzador de la temporada, en la Liga Americana, y en otras dos oportunidades estuvo entre los primeros ocho aspirantes al premio al Jugador Más Valioso.