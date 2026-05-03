El Maracanazo: la tarde en que 200.000 personas se quedaron en silencio

Imagen de la final del Mundial de Fútbol de 1950, conocida como Maracanazo, en el que Uruguay venció inesperadamente a Brasil.

Un estadio colosal, un país entero celebrando por adelantado y 11 hombres de celeste que se negaron a seguir el guion. Esta es la historia del día más inesperado en la historia del fútbol

Berlín/Para entender por qué el Maracanazo fue lo que fue, primero hay que entender el mundo en el que ocurrió. La Segunda Guerra Mundial había impedido que se disputaran las citas mundialistas de 1942 y 1946, y cuando la FIFA decidió que la Copa del Mundo de 1950 se celebraría en Brasil, el planeta todavía se estaba sacudiendo el polvo de los escombros.

Asistieron apenas trece equipos. Europa se reconstruía entre ruinas; Sudamérica, en cambio, respiraba paz y prosperidad. El fútbol volvía después de doce años de silencio competitivo, y volvía con hambre de gloria.

Entre tantas ausencias, hubo dos apariciones de verdadero peso.

La primera fue Inglaterra, el país que se jactaba de haber inventado el fútbol y que, tras décadas de desdén hacia la FIFA, aceptaba por fin medirse con el resto del planeta en una Copa del Mundo.

Pelé lo resumió años más tarde con una frase que basta por sí sola: "Si Inglaterra es la madre del fútbol, Uruguay es el padre"

La segunda fue Uruguay. Y aquí conviene detenerse, porque hablar de Uruguay en 1950 no era hablar de una selección más: era hablar del equipo que había ganado absolutamente todo lo que había jugado.

Primer campeón de América. Y primer campeón del mundo, en un sentido muy literal que hoy pocos recuerdan: cuando la FIFA permitió que el fútbol formara parte de los Juegos Olímpicos, exigió al Comité Olímpico Internacional (COI) una condición innegociable: que el torneo olímpico fuera reconocido, a la vez, como Campeonato Mundial de fútbol. El COI aceptó, pero sólo en dos ocasiones: París 1924 y Ámsterdam 1928. Fueron las dos únicas veces en la historia en que el oro olímpico y el título mundial se entregaron en el mismo partido. Y Uruguay ganó ambos.

A eso se sumó, en 1930, la victoria en el primer Mundial FIFA propiamente dicho, disputado en su propia casa. Tres títulos mundiales consecutivos, bajo tres formatos distintos, antes de que ningún otro país hubiera levantado uno solo. Y, como si el destino quisiera subrayar la estirpe, Uruguay volvería a ganar décadas después el "Mundialito" de 1980, el torneo que reunió a los campeones del mundo para celebrar los cincuenta años de la primera Copa.

Y conviene decir que regresaba, porque Uruguay no había jugado ni el Mundial de 1934 ni el de 1938. Pero esa es otra historia.

Pelé lo resumió años más tarde con una frase que basta por sí sola: "Si Inglaterra es la madre del fútbol, Uruguay es el padre".

Dos potencias, entonces, volvían a escena. Un coloso de cemento los esperaba.

El templo de cemento y ambición

Brasil no quería ser un anfitrión modesto. Quería ser el anfitrión más grandioso que el mundo hubiera visto jamás. Para eso levantó en Río de Janeiro –capital del país en aquel entonces– un estadio sin precedentes: el Maracaná. Capacidad para 200.000 espectadores. El más grande del planeta. Un monumento de cemento y acero a la ambición de un pueblo que creía, con toda razón, que su hora había llegado.

Y los números en la cancha respaldaban esa certeza. Brasil tenía el mejor ataque del torneo, la hinchada más fervorosa del planeta y un equipo que arrasaba con una facilidad que asustaba: 7 a 1 a Suecia, 6 a 1 a España. Todo apuntaba a una coronación inevitable.

Nadie en el mundo dudaba del resultado. Nadie, excepto once hombres vestidos de celeste.

El camino de Uruguay

Uruguay llegó al partido decisivo, el 16 de julio de 1950, por un camino muy distinto: sinuoso, accidentado, lleno de dificultades que lo fueron templando. Goleó a Bolivia 8 a 0, pero luego empató con España 2 a 2 y le ganó a Suecia 3 a 2 con un gol sobre el final. No era un Uruguay aplastante. Era un Uruguay que sufría, que remontaba, que ganaba en el último minuto. Un equipo que parecía hecho de cicatrices.

Con Brasil liderando el grupo un punto por delante, la situación era simple y brutal: Uruguay necesitaba ganar. Brasil solo necesitaba no perder.

En los papeles no había partido. Pero el fútbol no se juega en los papeles.

La víspera: un campeón anticipado

Lo que sucedió en Brasil en las horas previas al partido es uno de los episodios más fascinantes e irónicos de la historia del deporte. Todo era euforia.

Las tapas de los principales diarios anticipaban la coronación. El diario O Mundo tituló: "Brasil campeón mundial de fútbol, 1950". Se había compuesto una marcha de homenaje. Los políticos ya tenían sus discursos listos. Se habían fabricado 500,000 camisetas con la inscripción "Brasil campeón" que esperaban en los depósitos. La copa ya estaba envuelta. La fiesta ya había empezado.

Del lado uruguayo el panorama era radicalmente distinto. El entrenador Juan López Fontana pedía a sus jugadores que jugaran a la defensiva para evitar una derrota humillante. Los propios dirigentes uruguayos ya los felicitaban por el segundo lugar y les pedían que la goleada no fuera tan amplia. Con haber llegado hasta ahí, les decían, ya estaban cumplidos.

Sus propios dirigentes los daban por derrotados antes de pisar el campo.

Obdulio Varela: el hombre que cambió el guión

Y entonces habló Obdulio.

Obdulio Jacinto Muñoz Varela –de ascendencia africana, española y griega, apodado "el Negro Jefe"– era el capitán de la selección uruguaya. Un centrocampista de contención físicamente imponente, combativo, tenaz. Considerado uno de los mejores capitanes de la historia del fútbol.

Cuando el entrenador se retiró del vestuario, Obdulio tomó la palabra: "Juancito es un buen hombre, pero ahora se equivoca. Si jugamos para defendernos, nos sucederá lo mismo que a Suecia y a España".

Y luego, caminando hacia la puerta, con los ojos encendidos, pronunció la frase que cambiaría la historia: "Los de afuera son de palo. Cumplimos, sólo si somos campeones".

El vestuario calló. Once hombres que habían entrado con miedo salieron con el alma en llamas.

El primer tiempo: el silencio que empezó a incomodar

El partido comenzó bajo una presión asfixiante. Brasil atacaba con velocidad eléctrica, forzando intervenciones heroicas del portero Roque Máspoli. Uruguay, sin embargo, mantenía un orden táctico estricto que comenzaba a desesperar a los delanteros brasileños.

Los minutos pasaban. El gol no llegaba. Las gradas empezaban a impacientarse.

El primer tiempo terminó 0 a 0. Silencio tenso, inquieto, casi amenazante. Uruguay no había salido a resistir: había salido a jugar. Y Brasil, aunque nadie lo dijera en voz alta, sintió por primera vez una sombra de duda.

El gol de Friaça y la maniobra del siglo

Minuto 47. Pase en profundidad de Ademir a Friaça, que entra por la derecha. Máspoli sale a tapar, pero el disparo es seco, cruzado, perfecto. Gol.

El estadio estalla como si se hubiera liberado una represa. Gente abrazándose, gritando, llorando. El locutor Ari Barroso rompe en llanto frente al micrófono: "Brasil, campeón del mundo". Jules Rimet, presidente de la FIFA, se pone de pie en el palco y prepara su discurso. La copa ya estaba siendo envuelta para la entrega.

Entonces Obdulio Varela hizo algo que nadie esperaba.

Caminó lento hacia el arco. Fue a buscar la pelota dentro de la red. La tomó con ambas manos. La sostuvo. Y no la devolvió. La llevó con calma al círculo central. Se puso a discutir con el árbitro. Se hizo el tonto. El reloj corrió. Tres minutos de demora.

El estadio, que había estado en un frenesí delirante, empezó a instalarse en una confusión tranquila. La exuberancia se había amortiguado. El miedo a que Uruguay fuera arrollado había pasado. Sin que nadie lo notara, Obdulio acababa de enfriar el partido más caliente de la historia.

La remontada: Schiaffino y Ghiggia

Con el partido enfriado, Uruguay salió en busca de lo imposible.

Alcides Ghiggia, de 23 años –el mismo que había marcado en cada partido del torneo– recibió la pelota en la banda derecha, se escapó por la punta, encaró a Bigode, lo dejó atrás y envió un centro preciso. Juan Alberto Schiaffino remató de media vuelta. Gol. Uruguay 1, Brasil 1.

El Maracaná enmudeció por primera vez. Pero con el empate, Brasil seguía siendo campeón.

Minuto 79. Varela encuentra a Ghiggia. El puntero avanza perseguido por Bigode. El portero Barbosa espera un centro, como en el gol anterior. Pero Ghiggia no centra: dispara al primer palo. El balón entra.

El estadio enmudeció. 200.000 personas en silencio.

Poco más de diez minutos después, el mundo tenía un nuevo campeón. Pero no era el que todos esperaban.

Jules Rimet, presidente de la FIFA, que ya había preparado su discurso de entrega a Brasil, bajó del palco. Caminó solo por los pasillos. Buscó entre la multitud al capitán uruguayo y, casi a escondidas, le entregó la estatuilla de oro. Le dio la mano y se retiró sin poder decirle una sola palabra.

El silencio más grande de la historia

Cuando el árbitro inglés George Reader pitó el final, algo sobrenatural ocurrió en el Maracaná. La mayor parte del público salió en silencio o llorando. Los futbolistas brasileños mostraban abiertamente su pesar. La banda de música traída para la ocasión no ejecutó ninguna pieza. Se cancelaron todos los preparativos de una celebración que había sido obvia para todos.

La derrota dejó cicatrices profundas.

El portero Moacyr Barbosa fue señalado por el resto de su vida. En una entrevista, ya mayor, declaró con voz quebrada: "La pena máxima en Brasil por un delito es de 30 años. Pero yo he cumplido condena durante toda mi vida".

El uniforme blanco que usaron aquel día fue descartado para siempre. De esa cicatriz nació la hoy icónica camiseta amarilla.

Años después, Ghiggia resumió lo ocurrido con una frase que se volvió leyenda: "Solo tres personas fuimos capaces de silenciar el Maracaná: el Papa Juan Pablo II, Frank Sinatra y yo".

El legado

La victoria uruguaya fue descrita en su momento como el mayor milagro en la historia del fútbol. No solo por la magnitud del triunfo, sino por la forma en que se consiguió: en casa del gran favorito, ante una multitud sin precedentes.

El impacto emocional fue tan profundo que Pelé —que entonces era un niño— confesó años después que ese día vio llorar a su padre por primera vez.

Para Uruguay, el Maracanazo fue mucho más que un título. Fue la confirmación de algo que ya sabían desde siempre: que un pueblo pequeño, cuando tiene alma, puede derrotar a cualquier gigante. Al menos, cuando se habla de fútbol, claro.

Obdulio Varela, después del partido, no fue al vestuario. Salió a caminar por los bares de Copacabana y pasó la noche conversando con brasileños devastados. Años después, reflexionando sobre aquella noche, dijo: "Me di cuenta de que eran buena gente. Fue entonces cuando entendí lo que aquel partido significaba para ellos".

Y él mismo, el capitán eterno, resumió con honestidad brutal lo que vivieron aquel día: "Si ese partido se hubiera jugado 100 veces, hubiéramos perdido 99. Pero ese día lo ganamos".

Eso es el Maracanazo. No fue un milagro. Fue el partido número 100.

El Maracanazo no es solo un resultado en un marcador. Es la prueba más perfecta de que el fútbol es el deporte más humano que existe, porque en él ningún resultado está escrito antes de que suene el pitazo final. Es la historia de un capitán que no aceptó el guión que otros habían escrito. De once hombres que entraron a un estadio de 200.000 personas y decidieron no mirar hacia arriba.

Porque hay partidos que duran 90 minutos, y otros, que viven para siempre.