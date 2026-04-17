Matanzas contrata a Naykel Cruz, que en 2024 frustró un contrato para la Federación Cubana de Béisbol

El lanzador matancero fue despedido por Baltimore Orioles, con el que jugó una temporada en un equipo filial

La Habana/La Federación Cubana de Béisbol (FCB) ha perdonado al pelotero Naykel Cruz, que en 2024 echó a perder a los directivos un contrato para su incorporación con el club canadiense Panteras de Kitchener. El zurdo, que fue despedido por Baltimore Orioles, confirmó este jueves al espacio en Facebook Cuba Grand Slam que regresa a la Isla y jugará con el equipo Cocodrilos de Matanzas la IV Liga Élite.

Meses atrás, Cruz dijo al mismo medio que le “gustaría jugar una Liga Élite” y su deseo de hacerlo con Industriales, “sería lo mejor”. Aunque el lanzador retornará a Matanzas, equipo con el conquistó la Serie Nacional 2020. Su nivel de juego lo llevó a ser parte del equipo nacional Sub-23 en 2021 y 2022.

El primer acercamiento de la FCB con el lanzador matancero se dio previo al Clásico Mundial. El manager Germán Mesa lo puso en la primera lista que entregó, sin embargo, la representante del atleta, la cubanoamericana Gladys Alonso, detuvo la incorporación de Cruz. “No represento a peloteros que van a ese evento” con el llamado Team Asere, le advirtió.

Tras su salida de la Isla, Cruz se estableció en República Dominicana, donde el 3 de junio del año pasado oficializó su firma con Baltimore Orioles, un equipo de las Grandes Ligas. Al zurdo lo enviaron a la filial, Orioles Black en la Liga Dominicana de Verano, donde tuvo un registro de efectividad 4,58 en 19,2 innings lanzados.

Tras su salida de la Isla, Cruz se estableció en República Dominicana, donde el 3 de junio del año pasado oficializó su firma con Baltimore Orioles

La estadía del matancero fue efímera y en febrero pasado fue despedido por el club de Baltimore. En 11 juegos, uno como abridor, permitió 19 hits y 13 carreras, 28 ponches, además de dejar un promedio de whip (bases por bolas más hits) de 1,22.

Mientras en la Isla se anuncia el retornó de Cruz, en República Dominicana se ha concretado el acuerdo del joven Luis Almeida con Pittsburgh Pirates. El periodista Francys Romero confirmó que al matancero de 18 años le otorgaron un bono de 30.000 dólares.

El comunicador prevé que sea parte de la temporada 2026 en la Dominican Summer League. De acuerdo a las estadísticas, suman 18 cubanos que han logrado acuerdos con algún equipo de las Grandes Ligas y siguen su preparación en alguna filial.

Almeida forma parte de la Academia del entrenador cubano Yuan Pino, la misma que en 2024 logró colocar a Reykelly Rubi con Baltimore Orioles. Los equipos estadounidenses mantienen su confianza en la institución, pese a que dos de sus peloteros incumplieron contratos. El primero fue Marcos Belén Pileta rompió el acuerdo con el equipo Guardianes de Cleveland, el segundo Briam Reyes Cedeño incumplió con Cardenales de San Luis.